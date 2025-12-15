В отдаленном районе ВКО открыли новую школу на 50 учеников

Строительство
77
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Накануне Дня независимости в селе Сарыолен приграничного Тарбагатайского района распахнуло двери новое школьное здание, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено акиматом Тарбагатайского района ВКО

Как рассказали в районном акимате, проект стартовал в апреле этого года и был реализован за 8 месяцев. Новое здание возвели взамен старого, не отвечающего современным требованиям. Школа оснащена всеми предметными кабинетами, техническими средствами, спортивным залом, столовой. При этом в отдаленном селе с населением 100 человек насчитывается всего 27 учеников, включая воспитанников мини-центра. Тем не менее, по мнению специалистов акимата, наличие хороших жилых домов делает населенный пункт потенциально перспективным для многодетных семей из трудоизбыточных южных регионов страны.

«Школа рассчитана на 50 мест, хотя сегодня учится намного меньше. Но мы обязаны позаботиться о будущем каждого ученика и создать достойные условия для получения образования», - отметили в районном акимате.

Село Сарыолен входит в Жанааулский сельский округ приграничного Тарбагатайского района. Населенный пункт расположен примерно в 450 км от областного центра - Усть-Каменогорска.

#школа #ВКО

Популярное

Все
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Поддержка МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса
Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Определились призёры Кубка Федерации бокса Казахстана
В Астане учащихся 0-9 классов перевели на онлайн-обучение
Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 16
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию
Из обычного подростка в бизнес-лидера: завершился очередной цикл обучения проекта «Momentum»
Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане
Умер известный композитор Левон Оганезов
Уровень доверия Президенту остается высоким: 77% казахстанцев поддерживают его деятельность
12 частных судебных исполнителей лишились гослицензий в Шымкенте
Спикер Сената принял участие в презентации сборника о традициях и ценностях казахов XXI века
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Узбекский экономист сравнил промышленное производство Казахстана и Узбекистана
Массовый забег Санта-Клаусов провели в Мексике
Новые коллекционные монеты выпустили в Казахстане
Авиарейс из Шымкента в Тбилиси открыли в РК
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Завершен второй этап строительства проспекта
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Около 11 тыс. километров железнодорожных линий отремонтирую…
В Дубае строят второе по высоте здание в мире
В самом отдаленном селе области Абай открыли современный сп…
В Акмолинской области завершили долгострой: открыт новый ФОК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]