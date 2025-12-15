Фото предоставлено акиматом Тарбагатайского района ВКО

Как рассказали в районном акимате, проект стартовал в апреле этого года и был реализован за 8 месяцев. Новое здание возвели взамен старого, не отвечающего современным требованиям. Школа оснащена всеми предметными кабинетами, техническими средствами, спортивным залом, столовой. При этом в отдаленном селе с населением 100 человек насчитывается всего 27 учеников, включая воспитанников мини-центра. Тем не менее, по мнению специалистов акимата, наличие хороших жилых домов делает населенный пункт потенциально перспективным для многодетных семей из трудоизбыточных южных регионов страны.

«Школа рассчитана на 50 мест, хотя сегодня учится намного меньше. Но мы обязаны позаботиться о будущем каждого ученика и создать достойные условия для получения образования», - отметили в районном акимате.

Село Сарыолен входит в Жанааулский сельский округ приграничного Тарбагатайского района. Населенный пункт расположен примерно в 450 км от областного центра - Усть-Каменогорска.