О переговорах с жанаозенскими нефтяниками рассказали в КазМунайГазе

Экономика, Скандалы
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Переговорный процесс с экс-работниками «БерАли Мангистау company» продолжается. Об этом заявили в АО «НК «КазМунайГаз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Фото: kmg.kz

С 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители министерств энергетики, труда и социальной защиты населения, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз», а также инициативная группа компании БерАли, состоящая из 10 человек.

На сегодняшний день проведены 3 заседания рабочей комиссии.

«Главным требованием экс-сотрудников компании «БерАли Мангистау Company» является трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз». До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО «Озенмунайгаз». Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города», – говорится в распространенном сообщении. 

По вопросу же обеспечения долгосрочного закупа представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме «3+2». Таким образом, договоры будут заключаться на 3 года с правом продления на дополнительные 2 года.

По отдельным позициям требования бывших работников БерАли изменились, проинформировали в КазМунайГазе. В частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании «Бургылау» и «Мунайфилдсервис» с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников БерАли. Однако после проведенных предварительных переговоров руководство данных компаний не выразило заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад.

«По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представители государственных органов выразили готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.

Кроме этого, представителями КМГ была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников БерАли с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается, и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства», – заявили в КМГ.

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее БерАли Мангистау Company проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Жанаозенцы требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз. 

11 апреля нефтяников, переночевавших у здания Минэнерго, доставили в полицию за нарушение общественного порядка и Закона РК «О мирных собраниях».

Пятерых наиболее активных митингующих правонарушителей привлекли к ответственности по статье 488 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста, они были предупреждены и отпущены.

Всех нефтяников отправили домой. За исключением инициативной группы из 10 человек, которая ведет переговоры с нацкомпанией «КазМунайГаз» и госорганами.

 

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