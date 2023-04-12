Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправляют домой

Инициативная группа нефтяников из Жанаозена и представители Министерства энергетики РК, а также АО «Национальная компания «КазМунайГаз» будут работать над решением вопроса бывших сотрудников компании «БерАли Мангистау Company», сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео t.me/vlastkz

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее БерАли Мангистау Company проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

Как сообщили КазМунайГазе, протестующим нефтяникам 1 апреля было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники БерАли Мангистау Company отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера. Митинговавшие требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз.

Ситуацию прокомментировал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.

11 апреля нефтяников, переночевавших у здания Минэнерго, доставили в полицию.

В Департаменте полиции столицы пояснили, что собравшихся неоднократно предупреждали о нарушении общественного порядка и соответствующего законодательства.

«В связи с нарушением митингующими Закона РК «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в местном исполнительном органе на проведение митинга, а также проведением несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию был доставлен ряд организаторов и активных участников акции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», – говорилось в распространенном ДП сообщении.

В тот же день жители Жанаозена вышли на улицы города с требованием отпустить земляков.

Позже лидеры нефтяников Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы записали обращение к жанаозенцам. Они сообщили, что все протестовавшие в порядке. Всех их отправят домой на поезде и самолетом.

В Астане останется инициативная группа из 5 человек, которая с представителями Министерства энергетики и нацкомпании «КазМунайГаз» будут решать в составе комиссии вопрос бывших сотрудников БерАли Мангистау Company.

Мужчины призвали земляков, вышедших на улицы Жанаозена, вернуться домой.

К жителям Мангистау обратился глава региона Нурлан Ногаев, призвав сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.

Сегодня утром митинговавшие отправились в родной город и записали видео с железнодорожного вокзала.