Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправляют домой

Энергетика, Общество, Скандалы, Видеогалерея
742

Инициативная группа нефтяников из Жанаозена и представители Министерства энергетики РК, а также АО «Национальная компания «КазМунайГаз» будут работать над решением вопроса бывших сотрудников компании «БерАли Мангистау Company», сообщает Kazpravda.kz.

Скриншот с видео t.me/vlastkz

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее БерАли Мангистау Company проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

Как сообщили КазМунайГазе, протестующим нефтяникам 1 апреля было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники БерАли Мангистау Company отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера. Митинговавшие требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз. 

Ситуацию прокомментировал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.

11 апреля нефтяников, переночевавших у здания Минэнерго, доставили в полицию.

В Департаменте полиции столицы пояснили, что собравшихся неоднократно предупреждали о нарушении общественного порядка и соответствующего законодательства.

«В связи с нарушением митингующими Закона РК «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в местном исполнительном органе на проведение митинга, а также проведением несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию был доставлен ряд организаторов и активных участников акции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», – говорилось в распространенном ДП сообщении.

В тот же день жители Жанаозена вышли на улицы города с требованием отпустить земляков. 

Позже лидеры нефтяников Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы записали обращение к жанаозенцам. Они сообщили, что все протестовавшие в порядке. Всех их отправят домой на поезде и самолетом.

В Астане останется инициативная группа из 5 человек, которая с представителями Министерства энергетики и нацкомпании «КазМунайГаз» будут решать в составе комиссии вопрос бывших сотрудников БерАли Мангистау Company.

Мужчины призвали земляков, вышедших на улицы Жанаозена, вернуться домой.

К жителям Мангистау обратился глава региона Нурлан Ногаев, призвав сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.

Сегодня утром митинговавшие отправились в родной город и записали видео с железнодорожного вокзала. 

 

#Астана #работа #общество #Жанаозен #КазМунайГаз #митинг #нефтяники

Популярное

Все
Фестиваль-посвящение «Рахманинов трибьют» прошел в театре «Астана Опера»
В Семее состоялась презентация футбольного клуба «Елимай». Названы имена игроков, которые будут защищать честь команды в сезоне 2023 года
В Национальном музее РК состоялся «круглый стол» – «Темирбек Жургенов и казахская духовность»
Театр моды «Томирис» из Петропавловска - среди победителей конкурса юных модельеров «Золотая игла» в Москве
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Астане
Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» встретились с воинами, проходящими службу в столичных воинских частях, и ознакомились с бытом солдат-срочников
Вода и мир
Французский коллектив Ruée des arts привез в Астану нашумевшую постановку Costard
Привлекательные сферы и проекты
Дорожная наука на обочине
​​​​​​​Инвестиции в будущее
Казахстанец Арман Назаров принял участие в международном фестивале «Мир контрабаса», прошедшем в Тбилиси
Концепция впереди искусства
Общая история тюрков
Распоряжение Главы государства
Синергия идей и инвестиций
На стыке медицины и информатики
Психо – логи
Опасные стоки
Тонкая работа
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Элеватор горит в Костанайской области
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матер…
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Аст…
Вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных цена…
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]