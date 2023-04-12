Пятерых митинговавших в Астане жанаозенских нефтяников привлекли к ответственности

Энергетика, Общество, Скандалы
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев прокомментировал задержание бастовавших в Астане нефтяников из Жанаозена, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/police__astana/

Он напомнил, что 10 апреля в Астане перед зданием Министерства энергетики РК бывшие работники нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» провели незаконное собрание с требованием восстановить их на работу в БерАли Мангистау Company либо трудоустроить в квазигосударственную компанию АО «Озенмунайгаз».

«Ими нарушен уведомительный порядок проведения таких акций. (…) Такое уведомление в местные исполнительные органы Астаны не подавалось. В этой связи для урегулирования ситуации руководством Министерства энергетики и КазМунайГаза проведена встреча с бастующими, предложено трудоустроить их в аналогичные компании с сохранением тех же условий труда и объема заработной платы. На тот момент бывшие работники компании отказались от предложения и продолжили свои действия по проведению незаконного собрания перед зданием Минэнерго», – сказал замгенпрокурора в кулуарах Мажилиса Парламента.

Он отметил, что для пресечения адмправонарушения митинговавших доставили в полицию. К настоящему времени большую часть бывших работников БерАли Мангистау Company отпустили, они выехали в Мангистау.

«5 наиболее активных митингующих правонарушителей привлечены к ответственности по статье 488 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста, они были предупреждены и также отпущены», – подчеркнул Умиралиев.

Он акцентировал, что полицейские действовали в рамках закона.

«Нарушений в их действиях мы не видим. Были соблюдены установленный законом порядок, алгоритм. Это же собрание с воскресенья, так скажем, длилось, неоднократно проводились встречи со стороны уполномоченных органов. После уполномоченных органов, когда от всех предложений митингующие отказались, прокуратура все эти 2 дня на системной основе разъясняла требования закона. Более того, был предложен правовой метод решения этого вопроса, то есть переговорный процесс, досудебное регулирование, судебное регулирование, предложен правовой метод – проведение этой же акции с уведомлением местного исполнительного органа. Но, несмотря на всё это, акция продолжалась. И поэтому органы полиции были обязаны доставить их в здание органов правопорядка для пресечения административных правонарушений и в целом для обеспечения общественного порядка. Все-таки это было перед зданием государственных органов, перед входом, и это мешало нормальной работе государственного органа», – пояснил Умиралиев.

#полиция #Генпрокуратура #нарушение #общество #Жанаозен #митинг #нефтяники

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