В ожидании позитивных перемен

Участники неправительственных организаций приняли активное участие в референдуме. Гражданская активность населения растет все заметнее – меняется гражданское правосознание, мы видим становление гражданской зрелости.

Все поправки обсуждались заранее и вызвали широкую поддержку неправительственных организаций. Хочу особо отметить: наш народ доверяет референдуму. До этого поправки в Конституцию уже вносились, но они проводились через Парламент. То, что спустя 27 лет после предыдущего референдума народ сам решает судьбу Конституции, очень важно для построения развитого гражданского общества.

Я сама проголосовала на своем участке еще с утра и отметила очень спокойную, благожелательную атмосферу. Несмотря на утреннюю прохладу, было очень много молодых людей, многие приходили даже с колясками, с грудными детьми. Это я тоже считаю показателем гражданской зрелости и политической активности.

На мой взгляд, очень хорошо поработала комиссия референдума, проведя предварительно несколько семинаров по организации голосования. Благодаря хорошей организации проголосовали даже казахстан­цы с ограниченными возможностями. Однако есть единичные случаи, когда люди не смогли проголосовать, поскольку они своевременно не проверили свою временную прописку. Каждый такой случай должен быть рассмотрен, чтобы в будущем подобного не повторялось. Право граждан на голосование должно реа­лизовываться в полном объеме. Народ становится консолидированным, все переживают, все хотят позитивных перемен в жизни.