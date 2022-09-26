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В память об академике
Алмат Шакирбаев

В доме, в котором провел свои последние годы жизни в столице известный литературовед, ученый, академик Серик Кирабаев, в торжественной обстановке открыта мемориальная доска.

В церемонии приняли участие депутаты Парламента, известные общественные деятели, ученики, родные и близкие академика. Открывая мероприятие, ученик С. Кирабаева, генеральный директор ТОО «РГ «Егемен Қазақстан» Дихан Камзабекулы отметил его особую роль в воспитании и становлении молодых ученых, которых академик готовил в ЕНУ им. Л. Гумилева.

О Кирабаеве ученом, литературоведе и просто человеке говорили многочисленные гости. Сенатор Бакытжан Жумагулов поставил его в один ряд с такими выдающимися личностями, как Зейнолла Кабдолов и Заки Ахметов, а мажилисмен Сауытбек Абдрахманов отметил, что в этом году исполнилось ровно 70 лет со дня выхода в свет первого сборника «Қазақ совет әдебиеті» («Казахская советская литература») под авторством Серика Кирабаева. Своими воспоминаниями об ученом поделились профессоры Адиль Ахметов, Бейбит Мамраев, вице-министр Министерства науки и высшего образования Талгат Ешенкулов и другие участники мероприятия. В рамках праздника также состоялась презентации книги академика «Өмір белестері» («Ступени жизни»).

В завершении торжественной церемонии вдова ученого академик НАН Алия Бейсенова выразила от имени семьи благодарность организаторам открытия мемориальной доски и всем присутствующим за память и добрые воспоминания и отметила, что Серик Смаилович всю свою жизнь посвятил интересам народа и старался воспитать настоящих патриотов своей страны.

Напомним, С. Кирабаев окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института им. Абая. В 1964 году защитил докторскую диссертацию, в 1966 году ему было присвоено звание профессора, затем избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР, академиком НАН РК. Монографии и книги С. Кирабаева отличались высоким теоретическим уровнем и профессионализмом. Высокую оценку трудам академика дал в свое время Мухтар Ауэзов: «В целом в действенном сочетании жизненной и художественной правды на живых примерах и событий романа академик видит благотворное влияние идейных и художественных традиций русской классической прозы. Я оцениваю работу Кирабаева в целом как один из серьезных и весьма ценных трудов по истории казахской литературы».

Перу Серика Кирабаева принадлежат более 800 научных и литературно-критических работ, среди которых 40 монографий и литературно-критических исследований, 18 учебников и учебных пособий. Он же является автором учебника по казахской литературе.

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