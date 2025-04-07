В Павлодаре разыскивают родителей найденного на улице мальчика

Общество
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Временно мальчик помещен в региональный центр поддержки детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ребенку на вид 4-5 лет, сам он говорит плохо, смог назвать имя – Али или Алишка, фамилию не помнит, как и имена родителей. Как сообщили местные волонтеры-поисковики, из беседы с ребенком удалось понять, что мама работает на кухне, а папа допоздна.

В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что вызов поступил 6 апреля в 18:06 часов – горожане сообщили, что у дома 104 по улице Ак. Маргулана найден малолетний ребенок, азиатской внешности. Полицейские вместе с ребенком, который, к слову, ведет себя спокойно, обошли близлежащие дворы и дома, однако установить родителей и их место жительства не удалось.

Были составлены ориентировки и разосланы в близлежащие регионы. Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 108 см, вес 18 кг, у ребенка задержка речи. Одет опрятно – в синюю шапку, куртку черного цвета сине-желтыми вставками, черное трико, бордовую футболку с рисунком.

Временно мальчик помещен в региональный центр поддержки детей.

#полиция #мальчик #улица

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