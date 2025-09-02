Фото пресс-службы акимата СКО

В микрорайоне Береке Петропавловска свои двери для учеников распахнула новая современная школа на 600 мест, построенная по национальному проекту «Келешек мектептері», инициированному Главой Государства. Это уже вторая школа региона, возведённая в рамках масштабной программы, меняющей представления о том, каким должно быть образование XXI века.

Учебное заведение поражает своим оснащением: здесь работают STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, хореографии, просторные коворкинг-зоны, спортивные и актовые залы. Учебный процесс интегрирует цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта, что позволяет детям не только получать знания, но и развивать навыки, востребованные в будущем.

Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды: в школе установлены современные системы видеонаблюдения, открыты кабинеты инклюзии и сенсорная комната для детей с особыми образовательными потребностями.

На торжественном открытии аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил важность запуска таких объектов: «Открытие современных школ — это серьёзный шаг в развитии качественного и доступного образования. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для успешного будущего».

Школа в Береке — это не просто новое здание. Это пространство, где встречаются наука и творчество, инновации и традиции, комфорт и высокие технологии. Для жителей микрорайона это событие стало настоящим праздником и символом того, что национальные проекты напрямую меняют жизнь людей к лучшему.