В Qyzyljar Creative Center зрители имели уникальную возможность познакомиться с произведениями отечественного кинематографа и узнать больше о творчестве казахстанских режиссеров.

фото акимата СКО

Открытие мероприятия прошло с показом фильма «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова – напряженного боевика о борьбе с терроризмом и семейных ценностях. Эта картина сразу же привлекла внимание зрителей, которые оценили высокое качество работы и глубокую философскую нагрузку, заложенную в сценарии.

В рамках Дней кино были показаны и другие знаковые фильмы. Среди них – «Жамбыл. Новая эра», основанный на исторических событиях, а также лента о легендарной музыкальной группе «Дос-Мұқасан». Также для зрителей были организованы мастер-классы с ведущими специалистами киноиндустрии. Режиссеры, сценаристы и продюсеры рассказали о своем творческом пути, поделились секретами мастерства и планами развития национальной киноиндустрии.

Важной частью мероприятия стала дискуссия о будущем казахстанского кино, в которой приняли участие представители Государственного центра поддержки национального кино и творческих коллективов. Обсуждения показали, как кинематограф может служить инструментом для популяризации казахской культуры и духовных ценностей.

Организаторы мероприятия позаботились и о том, чтобы наше кино стало доступным не только для жителей Петропавловска, но и для удаленных районов и сел. В связи с этим был подписан меморандум о сотрудничестве с телеканалом «Первый Северный», что позволит расширить аудиторию и привлечь больше зрителей к отечественным фильмам.

Особое внимание было уделено развитию киноиндустрии в регионе. Говорили о создании киностудий на территории Северо-­Казахстанской области, открытии съемочных площадок в уникальных природных локациях региона. Такие перс­пективы особенно важны для творческой молодежи, которая может остаться работать в своем регионе, а не уезжать в Алматы или за рубеж. В завершение Дней кино был объявлен план по созданию условий для развития киноиндустрии на местном уровне. Власти региона готовы инвестировать в инфраструктуру, предоставить необходимое оборудование и обучать молодых специалистов.