В погоне за качеством бытия

Общество
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Андрей Кратенко

Под качеством городской жизни понимается совокупность показателей, характеризующих степень удовлетворенности жителей предоставляемыми услугами, состоянием жилья, развитием инфраструктуры, уровнем медицинского обслуживания, экологической обстановкой...

фото автора, фото из архива "КП"

Мелкие неудобства из-за крупного мусора

Быть вполне удовлетворенными качест­вом городской жизни в Петропавловске не дает, например, такая мелкая проблема, как… крупногабаритный мусор. Вы знаете, например, куда деть старый диван? Выбросить на помойку? Гм, легко сказать…

Вывоз крупногабаритного мусора в Петропавловске не входит в общий тариф, поэтому не так-то просто избавиться от большого дивана или сломанного холодильника. Ликвидировать крупногабаритный мусор жители Северо-Казахстанской области вынуждены сами. За отдельную плату такую услугу оказывают мусоровывозящие компании.

Но далеко не все горожане сознательно ею пользуются. Вместо этого они под покровом ночи вытаскивают большие и ненужные предметы, озираясь по сторонам, волокут к площадке с мусорными контейнерами и бросают. Если вас схватят за руку, то придется заплатить не только за вывоз мусора, но и административный штраф. А если «секретная операция» пройдет удачно, вас не увидят, соседи не выдадут (сработает взаимовыручка), то ваша рухлядь еще долго будет лежать под открытым небом и мозолить глаза окружающим.

Председатель Северо-Казахстанской ассоциации КСК, член общественного совета Сергей Худяков предложил добавить в общий счет за коммунальные услуги 15 тенге с человека за вывоз негабаритного мусора. Таким способом якобы можно без шума и пыли решить насущную проблему. Но согласятся ли с ним депутаты областного маслихата – это еще вопрос…

Безработный мост в Рабочем поселке

Если в центре города качество жизни еще можно считать приемлемым, то на окраине оно едва-едва дотягивает хотя бы до среднего стандарта. В Петропавловске есть Рабочий поселок, но нет средств на то, чтобы поскорее достроить новый мост в этот поселок. А мост этот крайне необходим всем жителям областного центра.

Он мог бы разгрузить аварийный путепровод по улице Караванной, построенный еще в 1961 году, обезопасить пешеходов, переходящих железнодорожные пути. Вот почему здесь и начали строить новый автомобильный мост. Закончить работы предполагается в 2025 году, но это в том случае, если средства будут выделены из республиканского бюджета.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал журналистам стоимость проекта – 6 млрд тенге. В региональном бюджете такую сумму не нашли. 

– Мы начали строить мост на деньги из областного бюджета. В этом году выделили еще один миллиард тенге. При содействии республики мост достроим, – заверил глава региона, но тут же оговорился: подтверждения о выделении средств из республиканского бюджета пока нет.

Но не только моста нет в Рабочем поселке. Жильцы этой полузаброшенной окраи­ны никогда не пользовались уличными тренажерами, современными детскими и спортивными площадками...

К счастью – по асфальту 

Улучшит качество жизни, по мнению Гауеза Нурмухамбетова, и асфальтирование грунтовых дорог. 

– Из 366 километров дорог в Петропавловске половина имеет грунтовое покрытие, а так не должно быть в областном цент­ре, – считает аким Северо-Казахстанской области. – Из года в год мы латаем одни и те же дороги, забывая о грунтовых. В Костанае, например, из 460 километров улиц всего четыре километра грунтовых. А чем жители Петропавловска хуже?

В 2024 году власти намерены закатать в асфальт 37 км грунтовых дорог, в том числе 16 улиц Рабочего поселка. 

Сквер с претензией на бульвар

С помощью предпринимателей власти СКО планируют создать в Петропавловске 30 новых скверов. Некоторые из них получат имена почетных граждан. 

В связи с этим глава региона Гауез Нурмухамбетов заявил, что уличные фонари должны быть не «пушкинскими», которые пьяные уличные хулиганы разбивают в два счета (примеров тому множество), но антивандальными, до которых рукой не дотянуться и камнем не разбить. Скорее всего, это правильный подход.

Аким области считает еще, что новые скверы станут похожи на бульвары. В качестве примера он привел город Костанай, где жил и работал раньше. Так вот там с помощью инвесторов появились 74 сквера, каждый стоимостью от 15 до 30 млн тенге.

В акимате Петропавловска уже наметили места новых зеленых пятачков: на перекрестках улиц Конституции Казах­стана и Астаны, Брусиловского и Амангельды, Пушкина и Сутюшева. Один сквер получит имя известного предпринимателя Геннадия Ивановича Зенченко. Там будут бюст уважаемого земляка, ротонда, газоны и цветники. 

Кураторами других скверов станут бизнесмен Дмитрий Шарапаев, АО «Севказэнерго», ТОО «Кызылжар су», областной центр армянской культуры «Кентрон» и другие.

По примеру Астаны

В 2024 году в Петропавловске появится также новый спортивный комплекс, предназначенный для игры в настольный теннис. Спортивный центр строится на улице Жумабаева, уже начата сборка металличес­кого каркаса.

Площадь этого дворца составит 3,6 тыс. кв. м. Он рассчитан на 24 теннис­ных стола, к услугам спортсменов будет тренажерный зал. Одновременно там смогут заниматься до 90 человек. Подрядчик обязуется поставить теннисные столы международного класса и оборудование для тренажерного зала. Сдать комплекс в эксплуатацию строи­тели обещают в августе.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли в Петропавловске строительство других спортивных объектов, аким СКО Гауез Нурмухамбетов признался, что он мечтает, чтобы в областном центре появились настоящие дворцы для занятий спортивными единоборствами, гимнастикой и другими видами спорта.

– Но сегодня в приоритете – сделать большой теннисный центр, как в Астане, – отметил глава региона.

Все более популярным в Петропавловске становится триатлон. Возникла даже идея построить триатлон-парк. Гауез Нурмухамбетов заверил, что и этот проект тоже будет реализован, в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации такого парка.

Розы и морозы

Поговорили о качестве, теперь – о чудачестве…

Пылкими романтиками оказались любители ледяной воды в Петропавловске. Лепестками роз они украсили свою полынью. Смелые люди купаются в Ишиме в любую погоду. С наступлением весны они засыпали купель разноцветными лепестками роз и пригласили нырнуть в эту ванну своих незамерзающих женщин.

Руководит клубом «Моржи Петропавловска» Ерик Магамбетов. Под его началом любители здорового образа жизни расчищают прорубь ото льда, делают пробежку с голым торсом, купаются, а затем пьют чай с баурсаками, угощаются пловом, в общем, наслаждаются жизнью высокого качества.
 

#город #Спорт #акимат #СКО #дороги #Петропавловск #ЖКХ #инфраструктура #скверы

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