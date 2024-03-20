В погоне за качеством бытия

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Мелкие неудобства из-за крупного мусора

Быть вполне удовлетворенными качест­вом городской жизни в Петропавловске не дает, например, такая мелкая проблема, как… крупногабаритный мусор. Вы знаете, например, куда деть старый диван? Выбросить на помойку? Гм, легко сказать…

Вывоз крупногабаритного мусора в Петропавловске не входит в общий тариф, поэтому не так-то просто избавиться от большого дивана или сломанного холодильника. Ликвидировать крупногабаритный мусор жители Северо-Казахстанской области вынуждены сами. За отдельную плату такую услугу оказывают мусоровывозящие компании.

Но далеко не все горожане сознательно ею пользуются. Вместо этого они под покровом ночи вытаскивают большие и ненужные предметы, озираясь по сторонам, волокут к площадке с мусорными контейнерами и бросают. Если вас схватят за руку, то придется заплатить не только за вывоз мусора, но и административный штраф. А если «секретная операция» пройдет удачно, вас не увидят, соседи не выдадут (сработает взаимовыручка), то ваша рухлядь еще долго будет лежать под открытым небом и мозолить глаза окружающим.

Председатель Северо-Казахстанской ассоциации КСК, член общественного совета Сергей Худяков предложил добавить в общий счет за коммунальные услуги 15 тенге с человека за вывоз негабаритного мусора. Таким способом якобы можно без шума и пыли решить насущную проблему. Но согласятся ли с ним депутаты областного маслихата – это еще вопрос…

Безработный мост в Рабочем поселке

Если в центре города качество жизни еще можно считать приемлемым, то на окраине оно едва-едва дотягивает хотя бы до среднего стандарта. В Петропавловске есть Рабочий поселок, но нет средств на то, чтобы поскорее достроить новый мост в этот поселок. А мост этот крайне необходим всем жителям областного центра.

Он мог бы разгрузить аварийный путепровод по улице Караванной, построенный еще в 1961 году, обезопасить пешеходов, переходящих железнодорожные пути. Вот почему здесь и начали строить новый автомобильный мост. Закончить работы предполагается в 2025 году, но это в том случае, если средства будут выделены из республиканского бюджета.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал журналистам стоимость проекта – 6 млрд тенге. В региональном бюджете такую сумму не нашли.

– Мы начали строить мост на деньги из областного бюджета. В этом году выделили еще один миллиард тенге. При содействии республики мост достроим, – заверил глава региона, но тут же оговорился: подтверждения о выделении средств из республиканского бюджета пока нет.

Но не только моста нет в Рабочем поселке. Жильцы этой полузаброшенной окраи­ны никогда не пользовались уличными тренажерами, современными детскими и спортивными площадками...

К счастью – по асфальту

Улучшит качество жизни, по мнению Гауеза Нурмухамбетова, и асфальтирование грунтовых дорог.

– Из 366 километров дорог в Петропавловске половина имеет грунтовое покрытие, а так не должно быть в областном цент­ре, – считает аким Северо-Казахстанской области. – Из года в год мы латаем одни и те же дороги, забывая о грунтовых. В Костанае, например, из 460 километров улиц всего четыре километра грунтовых. А чем жители Петропавловска хуже?

В 2024 году власти намерены закатать в асфальт 37 км грунтовых дорог, в том числе 16 улиц Рабочего поселка.

Сквер с претензией на бульвар

С помощью предпринимателей власти СКО планируют создать в Петропавловске 30 новых скверов. Некоторые из них получат имена почетных граждан.

В связи с этим глава региона Гауез Нурмухамбетов заявил, что уличные фонари должны быть не «пушкинскими», которые пьяные уличные хулиганы разбивают в два счета (примеров тому множество), но антивандальными, до которых рукой не дотянуться и камнем не разбить. Скорее всего, это правильный подход.

Аким области считает еще, что новые скверы станут похожи на бульвары. В качестве примера он привел город Костанай, где жил и работал раньше. Так вот там с помощью инвесторов появились 74 сквера, каждый стоимостью от 15 до 30 млн тенге.

В акимате Петропавловска уже наметили места новых зеленых пятачков: на перекрестках улиц Конституции Казах­стана и Астаны, Брусиловского и Амангельды, Пушкина и Сутюшева. Один сквер получит имя известного предпринимателя Геннадия Ивановича Зенченко. Там будут бюст уважаемого земляка, ротонда, газоны и цветники.

Кураторами других скверов станут бизнесмен Дмитрий Шарапаев, АО «Севказэнерго», ТОО «Кызылжар су», областной центр армянской культуры «Кентрон» и другие.

По примеру Астаны

В 2024 году в Петропавловске появится также новый спортивный комплекс, предназначенный для игры в настольный теннис. Спортивный центр строится на улице Жумабаева, уже начата сборка металличес­кого каркаса.

Площадь этого дворца составит 3,6 тыс. кв. м. Он рассчитан на 24 теннис­ных стола, к услугам спортсменов будет тренажерный зал. Одновременно там смогут заниматься до 90 человек. Подрядчик обязуется поставить теннисные столы международного класса и оборудование для тренажерного зала. Сдать комплекс в эксплуатацию строи­тели обещают в августе.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли в Петропавловске строительство других спортивных объектов, аким СКО Гауез Нурмухамбетов признался, что он мечтает, чтобы в областном центре появились настоящие дворцы для занятий спортивными единоборствами, гимнастикой и другими видами спорта.

– Но сегодня в приоритете – сделать большой теннисный центр, как в Астане, – отметил глава региона.

Все более популярным в Петропавловске становится триатлон. Возникла даже идея построить триатлон-парк. Гауез Нурмухамбетов заверил, что и этот проект тоже будет реализован, в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации такого парка.

Розы и морозы

Поговорили о качестве, теперь – о чудачестве…

Пылкими романтиками оказались любители ледяной воды в Петропавловске. Лепестками роз они украсили свою полынью. Смелые люди купаются в Ишиме в любую погоду. С наступлением весны они засыпали купель разноцветными лепестками роз и пригласили нырнуть в эту ванну своих незамерзающих женщин.

Руководит клубом «Моржи Петропавловска» Ерик Магамбетов. Под его началом любители здорового образа жизни расчищают прорубь ото льда, делают пробежку с голым торсом, купаются, а затем пьют чай с баурсаками, угощаются пловом, в общем, наслаждаются жизнью высокого качества.

