В поиске погибших и живых

ОТ ИДЕИ ДО ЦЕЛИ

Это не солдаты, не спасатели и не полицейские. Они – участники военно-поискового движения. Настоящие патриоты, эти люди восстанавливают историческую справедливость и защищают память тех, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной.

За последние 10 лет в Казах­стане сформировалось движение современных поисковиков – людей, неравнодушных к истории родной страны. Благодаря своей разноплановой работе, которая не зациклена исключительно на экспедициях, поисковики занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поднимают престиж воинской службы, да и в целом культивируют ценность таких понятий, как мужество, честь, долг.

Одни из самых активных живут и работают в Павлодаре. Идея объединиться возникла еще в 2008 году, и через год в городе на Иртыше появился первый поисковый отряд «Майдан жолы» на базе Казахстанского электролизного завода. В 2012 году уже удалось официально зарегистрировать общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы».

В состав отряда входят 32 поис­ковика – это работники предприятий ERG, областного историко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина и его филиалов, архивной службы, преподаватели и студенты вузов, колледжей, городские школьники. Бессменным руководителем организации и командиром поискового отряда «Майдан жолы» все это время остается Александр Шитов.

– У каждого поисковика есть своя цель. Кто-то хочет найти своих дедов и прадедов, кто-то испытать собственные силы в суровых полевых условиях, но всех нас объе­диняет одна миссия – найти и захоронить останки сражавшихся за нашу свободу бойцов. Ведь, как говорил великий полководец Александр Суворов, война не окончена, пока не похоронен последний солдат, – считает Александр Шитов.

За 11 лет работы павлодарцы нашли 245 останков безымянных солдат, установили 17 новых памятников (в том числе в городах России), гранитных стел и мемориальных плит, 4 бронзовых бюста героям-землякам, отрес­таврировали 3 памятника на территории России, Украины и Казахстана. В поисках истеричес­кой справедливости они побывали в тех местах, где шли самые кровопролитные бои Великой Отечественной войны…

В свою первую поисковую экс­педицию павлодарцы выехали в 2009 году – Вахта памяти проходила в районе Синявинских высот Ленинградской области России. Здесь в 1941–1944 годах велись жесточайшие бои, и основной удар самоотверженно приняла на себя 314-я стрелковая дивизия. Два полка в ее составе были сформированы в Павлодаре, и они же взяли самую трудную крепость в этой местности – рощу Круглую…

В 2010 году, к 65-летию Победы, на Синявинских высотах Ленинградской области отрядом «Майдан жолы» был установлен памятник 4 тыс. воинам-павлодарцам, погибшим при обороне Ленинграда в сос­таве 1076-го и 1078-го стрелковых полков 314-й стрелковой дивизии.

Стоит понимать, что несмот­ря на существующий налет романтики, созданный кинематографом, подобные экспедиции – это настоящее испытание на проч­ность и проверка истинности тех убеждений, о которых говорят поисковики. Полевая жизнь, марш-броски, изматывающие погодные условия...

– Наш первый подъем бойцов был в 2010-м на Синявинских высотках, – вспоминает Александр Шитов. – Мы выполняли поставленные задачи в условиях весенних холодных дождей, ежедневно преодолевали до 30 километров марш-бросками по болотам с поисковым и рабочим инструментом, рюкзаками, строи­тельными материалами. Тогда нашли 40 останков безымянных солдат. Мы провели большой объем работы, вода была холодная и очень высоко стояла, приходилось делать дренаж, переливать воду, перебирать каждый комочек, потому что ничего нельзя оставлять, когда ты работаешь с останками. Тогда нашли смертный медальон, но, к сожалению, он был пустой. Останки солдат были с воинскими почестями захоронены, отслужен молебен по мусульманскому и ­христианскому ритуалу.

С тех пор павлодарские поисковики выезжают на Вахту памяти каждый год – они не единожды побывали в разных городах и районах Ленинградской, Псковской, Московской, Новгородской, Волгоградской областей России, в Харьковской области Украины.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Но Вахта памяти – это не только поиски останков погибших. Это и большой сбор архивных и исторических данных, экспонатов для музеев, это сотрудничество с единомышленниками, которые поддерживают, находят сведения о наших земляках, поднимают из-под земли тела погибших казах­станцев. Например, в прошлом году павлодарцы участвовали в Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» – более 650 поисковиков из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также 25 регионов России работали в Ленинградской области. А два года назад принимали у себя в родном городе представителей поискового движения постсоветских стран на международном форуме «Іздеу-2018».

Но главное – благодаря такому сотрудничеству казахстанцы узнают о судьбах своих дедов, погибших на фронтах Великой Отечественной. Например, в 2012 году в Новгородской области, возле города Старая Русса российский поисковый отряд «Фронт» обнаружил среди останков одного из солдат гильзу с вложенной в нее запиской. На хорошо сохранившемся листке бумаги красивым почерком сделана карандашная запись: «Бектурсунов Джумабай. Год рождения – 1905. Часть 1280. Подразделение – ­команда по сбору трофеев. Домашний адрес: Павлодарская область, Максимо-Горьковский район, аул Кашир...» Благодаря таким подробностям родственников погибшего солдата удалось разыскать спустя 70 лет после войны. Российские поисковики связались с посольством Казахстана, посольство вышло на Павлодар, а уже там была найдена внучка одного из семерых братьев Жумабая Бектурсунова – Розия Аубакирова.

Спустя 70 лет останки солдата 391-й дивизии Жумабая Бектурсунова, погибшего в новгородских лесах, были возвращены на родину, в Казахстан, и захоронены в селе Луговое района Теренколь Павлодарской области. Ответственную миссию по возвращению останков бойца на родину взял на себя поисковый отряд «Майдан жолы».

В канун празднования 68-летней годовщины Великой Победы часть павлодарского отряда отправилась в Новгородскую область – за останками красноармейца Жумабека Нуркенова, найденными российским поисковым отрядом «Звезда» города Боровичи. Его тоже с почестями похоронили на родине…

А еще в ходе поисковой экспедиции в апреле 2019 года в урочище Гонтовая Липка Ленинградской области двумя российскими поис­ковыми отрядами «Норд» (г. Новодвинск) и «Крутояр» (г. Ульяновск) обнаружили останки воина РККА, при нем был смертный медальон. При предварительном прочтении текста вкладыша удалось установить, что боец родом из Казахской ССР, 1919(15) года рождения. Сам бланк был отправлен на экспертизу сначала в московскую лабораторию, затем в Казань. Повторная и окончательная экспертиза путем компьютерной обработки установила, что останки бойца принадлежат Ныгметову Маукену, уроженцу Казахской ССР Павлодарской области Кагановического района Сынтасского сельсовета.

– Российские поисковики обратились к нам, чтобы мы нашли родственников бойца – через 4 месяца удалось это сделать. И даже было принято решение, что захоронят останки на родине Ныгметова Маукена – вблизи села Айнаколь (ранее Патанино) Аксуского райо­на Павлодарской области. При финансовой поддержке Евразийской группы транспортировку в Казахстан будут осуществлять российские поисковики, уже на границе их будем встречать мы, состоятся торжественные митинги в память бойца. Но пока точных дат мы не знаем, потому что везде действуют ограничения, – добавил Александр Шитов.

ПАТРИОТАМИ СТАНОВЯТСЯ

Вообще, даже простое лаконичное перечисление всех встреч, акций, мероприятий, которые за 11 лет провели павлодарские поисковики, займет большую газетную площадь. К вахтам памяти можно прибавить десятки проектов, которые реализуются в Прииртышье. К слову, большая их часть направлена на работу с молодежью.

Нельзя не рассказать о Школе юного поисковика «Іzdеy», которая была создана павлодарцами в рамках проекта «ӘREKET» по реализации программы «Менің Елім – Моя Страна» при поддержке социальных инвестиций группы компаний АО «Самрук-Қазына». Первый год Школа юного поисковика базировалась в павлодарской средней образовательной школе № 18, хотя посещали ее ребята со всего города, а также воспитанники Качирского детского дома и детской деревни семейного типа Кенжеколя. Опытные бойцы отряда «Майдан жолы» объясняют детям, какая работа предшествует непосредственно поисково-эксгумационным работам, формируют представление о том, что необходимо знать и уметь поисковикам.

– Начинаем со сбора информации, работы с документами. Сначала проводим локализацию участков территории будущего поиска, где когда-то проходили конкретные бои, – рассказывает командир отряда. – Детям, действительно, и в голову не приходит, что прежде чем выехать в экспедицию, нужно провести колоссальную подготовку. И это не только анализ архивных сведений, но и опрос местного населения – бабушек и дедушек, которые являлись свидетелями тех событий. После мы уже предполагаем, какое примерно количество людей погибло на выбранной территории.

И так последовательно, шаг за шагом юные павлодарцы погружаются в интересную поисковую деятельность, пусть пока в теории, но они теперь знают – что да как. Ребята школы «Іzdеy» прекрасно знают, что для поиска используются топографические карты, аэро­фотосъемка тех времен, когда и происходили кровавые события. Снимки аэрофотосъемки привязываются к современной местности на данном квадрате карты. В результате становится понятно, где были блиндажи и окопы. Первый этап – поисково-разведывательные работы. Люди проходят территорию с глубинными металлоискателями и верховыми приборами, работают щупами, закладывают разведочные шурфы. Второй этап – можно приступать к вскрытию захоронения, то есть к работе лопатами.

Кроме того, поисковики отряда «Майдан жолы» проводят курс по антропологии, где рассказывалось о вариациях строения человека – возрастном, индивидуальном, хронологическом, с учетом возможного происхождения, расовой вариативности, физических различий между людьми, скелетном строении и других характеристик. В школе «Іzdеy» обучают навыкам техники вязания узлов, ориентирования и выживания в дикой природе, работы с компасом и картой, измерения расстояний. Проводится специальная подготовка личного снаряжения для участников экспедиции и организация полевого базового лагеря. Как видите, в программе Школы юного поисковика «Іzdеy», помимо теории, была и практика, и даже один из участников – старшеклассник Александр Резников – вместе с отрядом «Майдан жолы» выехал в полевую экспедицию в Ленинградскую область. В нынешнем году этот проект продолжится уже на базе другой павлодарской школы – № 34, будет и своя особенность по содержательной части.

– В программу мы включили работу с семейными архивами, так как практически нет семьи, которой бы не коснулась война, – поясняет Александр. – Кстати, в школе № 34 учится правнучка Героя Советского Союза Андрея Николаевича Елгина. К началу работы с семейными архивами она и сама не так много знала о легендарном дедушке, хотя в Павлодаре даже есть улица, названная его именем, и установлен бюст Героя. И этот конкретный семейный архив наполнил младшее звено отряда «Майдан жолы» огромным патриотическим порывом. Молодежь действительно находится на современном этапе в ситуации ценностной и идейной неопределенности, вот и появляется негативный социальный опыт. Очевидно, что у нас есть вполне реальный общественный запрос на патриотическое просвещение и семейные архивы – это мощное воспитательное средство.

Кстати, в рамках этого проекта на перспективу планируется создание полноценных молодежных поисково-исследовательских отрядов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕН

Конечно, непосредственно экс­педиция – дело сезонное. Сейчас, например, бойцы отряда «Майдан жолы» ждут окончания карантинных мероприятий в Казахстане и России, чтобы понять – на какие даты переносить очередной выезд в Ленинградскую область.

В 2019 году российский отряд «Переправа» из города Лодейное Поле в ходе поисковых работ в районе поселка Свирьстрой из воронок поднял 55 останков бойцов 314-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Казахской ССР. Именно туда и намерены выехать бойцы отряда «Майдан жолы», в том числе для того, чтобы установить в городе гранитный памятник в честь дивизии, а также пятиконечный обе­лиск непосредственно на месте гибели поднятых бойцов.

К слову, в Павлодарской области и сейчас проживают прямые потомки поднятого бойца из 1076-го с. п. 314-й стрелковой дивизии – Сагайдак Николая Петровича, 1907 г. р., призванного из села Образцовка. На торжественный митинг открытия памятника планируют пригласить и его родственников.

Но даже в «несезон» у поисковиков есть много интересных проектов. Поиск сведений об узниках фашизма, пропавших без вести в концлагерях немецких нацистов для военнопленных, и их родных – такая масштабная задача стоит перед участниками международного проекта «Возвращение имени». Помочь сохранить или даже восстановить историческую память семей, потерявших своих родных во время Великой Отечественной войны, в очередной раз вызвались бойцы из Павлодара.

Этот проект реализуется буквально по всему миру, а запустили его в 2014 году в России. Последние 4 года центральный организатор – Сухумское высшее общевойсковое командное училище, курсанты которого вместе с волонтерами уже нашли более 400 фамилий узников и после поисков вручили документы о военных судьбах двум сотням семей родных погибших.

В Казахстане активным участником проекта стал как раз Александр Шитов.

– У нашего отряда тоже было в планах начать подобную работу, но когда поступило предложение, мы присоединились к уже действующему проекту. Нужно понимать, что это невероятно кропотливая деятельность – найти сведения о том или ином человеке непросто. Все это требует времени, – поясняет командир отряда «Майдан жолы». – Автор и руководитель проекта россиянин Григорий Скворцов передал нам список 2 000 узников концлагерей – воинов, уроженцев Казахстана. Сейчас мы обрабатываем списки – находим исторические документы. Сначала идет поиск и анализ архивных документов немецких концлагерей на каждого воина, потом еще и поиск родственников. Ведь окончательной фазой всего этого процесса можно считать только передачу документа и информации родным погибших. Наша главная цель – это забота о тех семьях, которые пострадали во время войны и после ее окончания из-за сведений «Пропал без вести». Мы возвращаем обратно в семьи имя пропавшего солдата – их родного человека. Соединяем разорванные когда-то семьи, сох­раняем семейную и историческую память о родных, развиваем духовную культуру семьи…

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ОТ РЕДАКЦИИ: Павлодарский поисковый исследовательский отряд публикует первые сведения о воинах-казахстанцах, ставших узниками немецкого фашизма и погибших в концлагерях нацистов с 1941 по 1945 год, уроженцев Павлодарской области, чтобы ра­зыскать родных и знакомых тех, кто пропал без вести на фронте, не вернулся домой. Мы знаем, как важно знать хоть что-то о гибели близкого человека.

Если вы знаете кого-то из этого списка, звоните командиру поискового отряда «Майдан жолы» Шитову Александру по телефону 8-777-461-73-78. Некоторые фамилии и имена, возможно, записаны с искажениями:

1) Селдазенов (Селгазенов) Казен Селгазинович, 1895 года рож­дения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 11.09.1942 г. Погиб в плену 15.05.1943 г. Жена – Селдазенова Кадиша. Адрес родных: г. Павлодар, Казахстан.

2) Бошевский Иван Сергеевич, 1920 года рождения (20 февраля). Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 21.08.1941 г. Погиб в плену 08.06.1942 г. Адрес родных: г. Павлодар, Казахстан.

3) Садыков Самбек, 1912 года рождения, казах. Воинское звание – рядовой, последнее место службы – 1076-й с. п. 314-й стрелковой дивизии. Взят в плен – 09.09.1941 г. Адрес родных: ул. Володарская, 82-а, г. Павлодар, Казахстан.

4) Бовт Макар Григорьевич, 05.01.1898 года рождения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 27.02.1943 г. Погиб в плену 26.03.1944 г. Жена – Постольник Вера. Адрес родных: д. Александровка, Цюрупинский р-н, Павлодарская обл., Казахстан.

5) Плеханов Петр Васильевич, 03.09.1919 года рождения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 29.06.1941 г. Погиб в плену 12.03.1943 г. Жена – Плеханова Мария. Адрес родных: д. Демьяновка, Цюрупинский р-н, Павлодарская обл., Казахстан.

6) Садченко Михаил Арсентьевич, 23.10.1920 года рождения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 02.09.1941 г. Погиб в плену 08.09.1942 г. Отец – Садченко Арсентий. Адрес родных: г. Павлодар, Казахстан.

7) Ахметов Нургали, 1900 года рождения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 11.09.1942 г. Погиб в плену 04.02.1943 г. Адрес родных: Иртышский р-н, Павлодарская обл., Казахстан.

8) Билялов Кажбай Байдлденович, 1924 года рождения. Воинское звание – рядовой. Погиб в плену 26.09.1942 г. Жена – Байдлденова Кулд­жун. Адрес родных: Кагановичский р-н, Павлодарская обл., Казахстан.

9) Букашев Иргали Букашевич, 1903 года рождения. Воинское звание – рядовой. Взят в плен – 08.08.1942 г. Погиб в плену 06.04.1943 г. Адрес родных: д. Новая Заря, Майский р-н, Павлодарская обл., Казахстан.