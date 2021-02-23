В помощь мигрантам
Александра Власова
Как отметил руководитель рабочей группы, секретарь комиссии Тастемир Абишев, проект специального доклада подготовлен во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению борьбы с торговлей людьми в Казахстане, повышению эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, а также по оказанию специальных социальных услуг всем лицам, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда на территории Республики Казахстан.