В помощь мигрантам

Как отметил руководитель рабочей группы, секретарь комиссии Тастемир Абишев, проект специального доклада подготовлен во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению борьбы с торговлей людьми в Казахстане, повышению эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, а также по оказанию специальных социальных услуг всем лицам, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда на территории Республики Казахстан.

Об актуальности противодействия торговле людьми в Казахстане говорят и статистические данные, отраженные в этом докладе. Так, несмотря на то, что, по статис­тическим данным Генеральной прокуратуры и МВД, ежегодно число зарегистрированных прес­туплений, связанных с торговлей людьми, падает, за последние 3 года зарегистрировано 1,1 тыс. уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. При этом большая часть зарегистрированных преступлений приходится на организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества.

Было также отмечено, что национальные механизмы защиты прав иностранных жертв торговли людьми, временно пребывающих в Казахстане, и обеспечения доступа их к специальным социальным услугам нуждаются в существенной корректировке с учетом международных обязательств в рамках Палермского протокола, ратифицированного нашей республикой в 2008 году. Так, начиная с 2016 года Казах­стан оказывает помощь жертвам торговли людьми, предоставляя специальные услуги. Но эти услуги получают только граждане Казахстана, постоянно проживаю­щие на территории республики иностранные граждане, лица без гражданства, которые имеют вид на жительство в нашей стране, а также этнические казахи, проживающие за рубежом.

Те иностранные граждане, которые временно пребывают на территории Казахстана из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана и находятся здесь от месяца до полугода, не получают данных услуг. Если они становятся жертвами торговли людьми и при возбуждении уголовного дела они проходят в нем как потерпевшие, их отправляют на родину. Но в рекомендациях Госдепа США указано, что Казахстан, являясь участником Палермского протокола, в соответствии с его статьями 6 и 7 обязан оказать этим лицам специальную социальную помощь.

Для выполнения данной задачи эксперты комиссии рекомендовали разработать и принять отдельный специальный Закон РК «О противодействии торговле людьми» и внести соответствую­щие изменения и дополнения в Закон РК «О специальных социальных услугах». В перечень получателей услуг нужно включить трудовых мигрантов иностранных государств, которые временно работают на территории Казахстана, чтобы они имели равный доступ к получению специальных социальных услуг. Их оказывают специализированные НПО, государственные кризисные центры Казахстана.

Кроме того, эксперты считают, что повышение уровня правовой грамотности и информированнос­ти населения, а также повсеместное внедрение цифровизации в сфере борьбы с торговлей людьми являются необходимым и обязательным условием успешной реализации профилактических мер по противодействию жестокому обращению в обществе. Так, на протяжении 10 лет работает горячая линия по противодейст­вию торговле людьми – Служба «116-16». При этом можно размес­тить билборды в аэропортах, на границах, рынках, стройках, где трудится наибольшее количество мигрантов, которые могут быть потенциальными жертвами торговли людьми.

Подчеркнули в докладе и то, что профильные НПО и кризис­ные центры, занимающиеся воп­росами защиты прав жертв торговли людьми, должны играть наиболее важную роль в обеспечении прав каждого на неприкосновенность чести и достоинства.

– Очень важно обратить внимание на детей, рожденных в Казахстане трудовыми мигрантами. Проблема с документированием несовершеннолетних остается, несмотря на то, что внесены изменения в Кодекс о браке и супружестве – ИИН ребенка привязан к ИИН матери. Пока мать не получит документ, удостоверяющий ее личность, ребенок не может претендовать на получение ряда социальных услуг в Казахстане, – отметила председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байсакова.

Эксперты сошлись во мнении, что проблемы и задачи в облас­ти противодействия торговле людьми и жестокого обращения носят не только ведомственный, но и общественный, государственный характер, где нужны усилия, тесное взаимодействие всех ветвей власти при активном участии институтов гражданского общества.