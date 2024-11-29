В Португалии назвали «Астану» «нечистой силой», а ночь в Казахстане – фатальной

«Экзорцист Чучо завершает ночь ведьм. Ближе к концу матча венесуэлец обеспечил «Витории» ничью и прогнал нечистую силу. Количество упущенных возможностей было просто невероятным. Ночь в Казахстане казалась проклятой, но «Витории» удалось набрать одно очко, и она по-прежнему имеет хорошие возможности для прямой квалификации.

Прискорбно было, что победная серия прервалась против такой команды, как «Астана“, которая сильно уступает «Витории». У «Витории» было всё необходимое, чтобы добиться еще одного триумфа и остаться стопроцентным победителем, но они упускали момент за моментом», — пишет португальский сайт.