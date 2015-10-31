​В рамках сессии

Как сообщила пресс-служба НОК РК, разговор шел о развитии спорта в Центрально-Азиатском регионе и Казахстане в частности, о важности укреп­ления сотрудничества и расширения присутствия казахстанских представителей в международных спортивных организациях, о подготовке сборной команды республики к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Т. Кулибаев подчеркнул важность подготовки комплексной программы развития Национального олимпийского комитета, которая определит краткосрочные задачи, долгосрочные цели и средства их достижения. При этом он отметил особую значимость соответствия стратегического плана основным положениям Повестки-2020.