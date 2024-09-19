В реку Есиль выпустили 250 тысяч сеголеток карпа

В районе Центрального парка города Астаны в реку Есиль выпущено 250 тысяч сеголеток карпа, выращенных Зерендинским рыбопитомником за счет республиканского бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Ежегодное зарыбление проводится в целях сохранения и устойчивого использования рыбных ресурсов естественных водоемов, а также создания рекреационных условий для отдыха жителей столицы.

Рыбоводными предприятиями до конца октября планируется выпустить еще 15 млн штук молоди в водоемы Арал-Сырдарьинского, Балхаш-Алакольского, и Есильского бассейнов.

Ранее сообщалось о том, что 750 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны. По мнению специалистов «Астана орманы», разведение фазанов поможет решить ряд вопросов и позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики, кроме того, способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями.