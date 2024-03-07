В рейтинге экологической эффективности Казахстан отстает от Намибии, Габона и Зимбабве – сенатор

Депутат Медебаев предложил ряд мер по решению экологических проблем в стране
В последние годы Казахстан занимает 93 место в рейтинге экологической эффективности среди 180 стран, отставая от таких стран, как Намибия, Габон и Зимбабве. А в рейтинге лучших стран с зеленой жизнью находится на 72 месте из 78. Проблемы чрезмерного загрязнения воздуха, воды и почвы озвучил в своем дептутаском запросе сенатор Советбек Медебаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
По информации депутата, в Казахстане отмечается высокий уровень загрязнения воздуха в Астане, Алматы, Актобе, Караганде, Жезказгане и Темиртау. Все это оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей.
- В городах Жезказган и Сатпаев, области Улытау при несвоевременном проведении работ по модернизации установок для фильтрации вредных газов на производственных предприятиях региона экологическая ситуация в регионе может резко ухудшиться. В настоящее время основным источником воды в Жезказгане является Кенгирское водохранилище. Качество воды в нем неудовлетворительное, определяемое как IV класс воды. Наряду с проведением гидрологических работ по улучшению качества воды необходимо ускорить также и строительство подземного водопровода Уйтас – Айдос, - сказал сенатор.
Он также обеспокоен тем, что отходы производственных предприятий хранятся на открытых площадках. Большая часть твердых бытовых отходов без надлежащей сортировки вывозится и складируется на открытых свалках и городских полигонах. В этой связи, учитывая масштабы ситуации и серьезную угрозу здоровью казахстанцев, депутат Медебаев предложил ряд мер по решению актуальных проблем.
- Для снижения количества опасных отходов и мусора необходимо рассмотреть пути внедрения экосистемы в соответствии с мировыми экологическими стандартами. Для выявления фактов незаконной транспортировки и вывоза отходов, в том числе строительных, в местах, не предназначенных для их размещения, необходимо усиление мер госконтроля путем проведения проверки и иных мер. Совместно с местными и центральными исполнительными органами важно рассмотреть вопрос создания инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами в районных, городских и сельских населенных пунктах, в том числе по раздельному сбору твердых бытовых отходов, переработке пищевых и строительных отходов, - озвучил предложения депутат.