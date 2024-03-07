В рейтинге экологической эффективности Казахстан отстает от Намибии, Габона и Зимбабве – сенатор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последние годы Казахстан занимает 93 место в рейтинге экологической эффективности среди 180 стран, отставая от таких стран, как Намибия, Габон и Зимбабве. А в рейтинге лучших стран с зеленой жизнью находится на 72 месте из 78. Проблемы чрезмерного загрязнения воздуха, воды и почвы озвучил в своем дептутаском запросе сенатор Советбек Медебаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По информации депутата, в Казахстане отмечается высокий уровень загрязнения воздуха в Астане, Алматы, Актобе, Караганде, Жезказгане и Темиртау. Все это оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей.

- В городах Жезказган и Сатпаев, области Улытау при несвоевременном проведении работ по модернизации установок для фильтрации вредных газов на производственных предприятиях региона экологическая ситуация в регионе может резко ухудшиться. В настоящее время основным источником воды в Жезказгане является Кенгирское водохранилище. Качество воды в нем неудовлетворительное, определяемое как IV класс воды. Наряду с проведением гидрологических работ по улучшению качества воды необходимо ускорить также и строительство подземного водопровода Уйтас – Айдос, - сказал сенатор.

Он также обеспокоен тем, что отходы производственных предприятий хранятся на открытых площадках. Большая часть твердых бытовых отходов без надлежащей сортировки вывозится и складируется на открытых свалках и городских полигонах. В этой связи, учитывая масштабы ситуации и серьезную угрозу здоровью казахстанцев, депутат Медебаев предложил ряд мер по решению актуальных проблем.