В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы

Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил трагедии Аральского моря, назвав ситуацию примером крайне непрагматичного отношения к окружающей среде.

И действительно, катастрофическое усыхание Арала, акватория которого сократилась с 68,9 тыс. кв. км до 8,6 тыс. кв. км, – весьма яркий пример расточительности. Более того, огромная площадь обнажившегося морского дна стала источником токсичной солепылевой смеси, которая разносится ветрами уже и за пределы нашего континента. Объем живительной влаги в Аральском море сократился почти в 30 раз, спровоцировав и волну негативных климатических изменений.

Потеря четвертого по величине на планете внутриматерикового моря-озера обрела очертания экологической трагедии глобального масштаба, однако наибольший урон она принесла, конечно же, жителям низовья Сырдарьи, разрушив традиционный уклад жизни и вызвав множество проб­лем социально-экономического характера.

Солевые выносы и засушливый климат – лишь часть драматичес­ких итогов для биоэкологичес­кого комплекса края. Зарегулированность стока в верховье реки, нерациональное, если не сказать, варварское использование водных ресурсов привели к длинному циклу маловодья на главной водной артерии региона. В таких условиях, особенно в зимне-весений период паводка, когда река покрыта толщей льда, для водного потока создается высокий гидравлический режим: живительная влага под давлением выталкивается в слои почвы.

Пополняет грунтовые воды и обширный рисовый клин с магистральными каналами и разветв­ленной системой оросителей. Затем в теплые летние дни грунтовые воды «эффектом фитиля» вытягиваются на поверхность почвы вместе с ядовитыми калийными солями. Идет вторичное засоление земель.

По сведениям КазНИИ рисоводства, в Приаралье в той или иной степени все земли сельхозназначения оказались подвержены засолению и заболачиванию. По этой причине около 60 тыс. га элитных инженерно-спланированных рисовых плантаций вышли из севооборота.

В то же время, по мнению ученых КазНИИ рисоводства, несмотря на негативное влияние возделывания риса на экологию, производство этого злака безальтернативно для региона. При его выращивании происходит промывка полей, технология предполагает трехкратную смену живительной влаги в чеках. Это позволяет рассоливать почву, впоследствии в рисовых сево­оборотах можно сеять пшеницу или другие культуры.

Высокий уровень подпочвенных вод вблизи рисовых плантаций – тоже рукотворная проб­лема. Внедрение орошаемого земледелия в области началось в 60-х годах прошлого века, при этом ученые предполагали, что на полив злака потребуются огромные объемы влаги, а это соз­даст предпосылки для резкого подъема грунтовых вод.

Для решения этой проблемы была построена коллекторно-дренажная система, в которую, помимо сбросных коллекторов на полях, вошли открытые горизонтальные коллекторы Северный, Южный и Коксу, а также 189 глубинных высокопроизводительных водяных насосов – вертикальных дренажей.

Но уже вскоре прожорливые насосы, находившиеся на балансах совхозов и колхозов, были заброшены. Видимой пользы они не давали, а платить за их работоспособность и электроэнергию было накладно. Потом пришел черед и открытых коллекторов, из которых вода сбрасывалась в Аральское море. Без должного обслуживания они заилились и заросли. Уже во второй половине 80-х годов прошлого столетия вся система дренажа перестала выполнять свою функцию.

Последствия недальновидных действий дорого обошлись кызылординцам, превратив благодатный край в зону экологичес­кого кризиса. Соответствующий статус регион получил на заре независимости Казахстана, в 1992 году, вместе с принятием Закона «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье», укрепившего веру жителей области в то, что молодое государство не оставит их наедине с суровыми вызовами.

Но и сами кызылординцы не сидели сложа руки, дважды пытались вернуть к жизни Малый Арал, самостоятельно строя Кокаральскую дамбу. Испытания штормами она не выдерживала, но когда по поручению Главы государства началась разработка уникального проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ), который Казахстан реализовал с привлечением займа Всемирного банка, полученный опыт пригодился.

При строительстве Кокаральской перемычки была предусмот­рена уже капитальная 300-мет­ровая дамба с 140-метровым пляжным откосом, а для поддержания уровня воды в руко­творном водоеме на безопасной отметке – водосбросное гидротехническое сооружение. И вот уже почти полтора десятилетия объект исправно выполняет свою задачу.

Подарил РРССАМ вторую жизнь многим озерам, сенокосам и самой главной поилице региона. Как отмечали специалисты Комитета водных ресурсов, существовал реальный риск того, что низкая пропускная способность русла Сырдарьи приведет к тому, что река перестанет впадать в Арал – потеряется в песках.

Масштабная работа по укреп­лению берегов, спрямлению русла, постройка новых гидротехнических сооружений почти в 2 раза увеличила пропускную способность реки в сложный паводковый период. В итоге значительные объемы воды стали пос­тупать в Малый Арал, который с опережением прогнозов заполнился до проектной отметки в 42 метра по Балтийской системе.

Водоем быстро вернул рыбопромысловое значение. Сейчас, по словам руководителя отдела рыбного хозяйства областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жалгаса Ахметова, в рыбной отрасли уже задействованы порядка 3 тыс. жителей региона, а государство ежегодно получает около 150 млн тенге только за вылов рыбы. Построе­но 8 рыбоперерабатывающих заводов, все они уже вошли в реестр поставщиков Евразийского экономического союза, 4 получили Еврокод.

Возводится девятый завод, в планах – открытие производства лодок и сетей. За последнюю пятилетку в Малом Арале почти в 2 раза выросла добыча рыбы, а экспорт рыбной продукции увеличился без малого десятикратно – с 391 тонны до 3,8 тыс тонн.

Продолжается работа в рамках РРССАМ и других программ, при этом, по сведениям сотрудников управления, для преодоления кризисных последствий усыхания Арала прорабатывается реализация 15 различных проектов, включая компоненты по дальнейшему расширению акватории казахстанской части Аральского моря и возрождению озерных систем. Активизирована и работа по посадке салофитовых растений на бывшем дне водоема, в том числе с привлечением средств иностранных правительств.

Решается и актуальная проб­лема высокого уровня грунтовых вод. По словам руководителя отдела водного хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрата Жансултанулы, Минсельхозом уже проводилась реконструкция открытых коллекторов. Большие перспективы в восстановлении орошаемых земель сулит региону реализация второй и третьей фазы прог­раммы «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем», которая в том числе вернет на поля систему вертикального дренажа.

В рамках программы в области ведутся работы по реализации трех проектов по восстановлению 158 тыс. га пахотных угодий и введению в севооборот 29 тыс. га неиспользуемых земель. Кроме того, в Приаралье до 2028 года планируется увеличить площадь орошаемых земель с нынешних 240 тыс. га до 300 тыс. га.

Весомая поддержка государства создает реальные возможнос­ти для преодоления негативных последствий техногенной катастрофы. Пришло время добиваться более внушительных успехов в экологическом и социально-экономическом благополучии региона.