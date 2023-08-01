В самовольном захвате земли подозревают застройщика в Караганде

По данным акимата, компания возводит жилой комплекс на земельном участке, предусмотренном для строительства сквера.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

Одного из карагандинских застройщиков подозревают в самовольном захвате земли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В рамках проверки выявлен факт самовольного захвата государственного земельного участка, по предварительным данным - строительной компанией ТОО «Satti Lux Stroy», – рассказали в акимате.

Сообщается, что земельный участок, где застройщик без разрешительных документов приступил к строительству многоквартирного жилого комплекса «Барыс», расположен в районе автостанции Юго-Восток. По данным акимата, в этом районе предусмотрено благоустройство с озеленением.

«Застройщик обращался за разрешением, но так как планом детальной планировки там предусмотрено озеленение, ему было отказано. Несмотря на это, компания начала строительство», – пояснили в пресс-службе.

На основании заявления акимата 25 июля в отношении указанного застройщика Юго-Восточным ОП УП Караганды начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Самоуправство».

Этот застройщик, как уже сообщалось, ранее был оштрафован за незаконное привлечение средств дольщиков и вошел в список акимата как недобросовестная строительная компания.

В акимате также напомнили гражданам о том, что перед покупкой квартир или внесением паевых взносов в жилищно-строительные кооперативы, необходимо удостовериться в наличии у застройщика разрешения на строительство. Сделать это можно, обратившись в УГАСК Карагандинской области и акимат города.