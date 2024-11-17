В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил село Коянды Целиноградского района, где ознакомился с реализацией инфраструктурных проектов, направленных на улучшение условий населения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Глава региона ознакомился со строительством комфортной школы на 2000 мест - самой вместительной школы в области. Проект реализуется с учетом современных стандартов безопасности и доступности. На данный момент в здании ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории, включающей спортивные и игровые площадки. Объект планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.

Четырехэтажное здание включает около 80 учебных кабинетов, 4 спортивных зала, актовые залы и столовые. В каждом блоке школы предусмотрены зоны коворкинга, адаптированные к возрастным группам учащихся, что создаст современное пространство для обучения и общения, а также специализированные зоны, пандусы и лифты для детей с особыми потребностями.

Марат Ахметжанов отметил, что ввод новой школы обеспечит качественные условия для обучения и всестороннего развития детей, а также снимет нагрузку с действующих школ.

В селе завершено строительство водоотводного канала протяженностью более 4 километра. Напомним, что проект был реализован в рамках социальной ответственности бизнеса ТОО «QazaqCityStroy». Данный объект стал важным элементом инженерной инфраструктуры села, значительно улучшив систему водоотведения и обеспечив защиту территории от подтоплений, особенно в периоды обильных осадков и паводков.

По словам жителей, водоотводной канал уже стал ощутимым улучшением, минимизировав риски для частных домов и социальных объектов.

Также аким области ознакомился с ходом завершения строительства газопровода и газораспределительных сетей и электричества.

По словам подрядной организации уложено 227,2 км газопровода. Установлен один блочный газорегуляторный пункт и одиннадцать шкафных газорегулирующих пунктов.

На данный момент завершаются работы по пневматическому испытанию, очистке, продувке и опрессовке трассы по всей линии газопровода, а также работы по установке опознавательных знаков на линии газопровода. Проект направлен на обеспечение жителей Коянды доступом к природному газу, что значительно улучшит экологическую обстановку и сократит затраты на отопление.

Завершаются ремонтно-восстановительные работы на подстанции «Коянды-Южная» 110/35/10 кВ. Обновление подстанции обеспечит надежное электроснабжение для всего района, снизив риски перебоев в подаче электроэнергии, особенно в зимний период.