С начала года в Акмолинской области газ подали в села Нурлы, Шубар, Аккайын, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин и город Косшы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области началась подача природного газа в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию экономического потенциала агломерации Астаны.

Проект реализован национальной компанией «QazaqGaz» и её дочерним предприятием «QazaqGaz Aimaq» совместно с акиматом Акмолинской области и министерством энергетики РК.

Сеть газопроводов протяженностью более 226 километров обеспечивает транспортировку газа с пропускной способностью около 30 тысяч кубометров в час. Новые газовые регуляторы давления и распределения позволят обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение пяти тысяч домов голубым топливом. Аварийно-диспетчерская служба Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» работает круглосуточно и проактивно информирует жителей о безопасном использовании газа в быту.

