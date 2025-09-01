В Семее открылась новая школа на 600 мест

Образование
84
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Спустя 40 лет в поселке Водный в Семее первый звонок прозвенел в новой школе

Фото Анатолия Тернова

В поселке Водный города Семей в рамках проекта «Келешек мектептері» введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В церемонии открытия объекта приняли участие аким области Берик Уали и обладательница звания «Қазақстанның Еңбек Ері», заслуженный педагог Алма Шукежанова.

Теперь дети поселка Водный будут учиться в просторном и современном здании. Это вторая школа в Семее и третья по счету в области Абай, построенная в рамках проекта «Келешек мектептері».

В трехэтажной школе предусмотрено 28 учебных кабинетов, кабинеты физики, химии, биологии, робототехники, графики и моделирования, мастерские по дерево – и металлообработке, швейному делу и кулинарии. Также имеются актовый зал, столовая, 7 лабораторий, библиотека, читальный зал и коворкинг-зоны. На территории расположены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и спортивный зал.

Школа будет работать в одну смену и обучать детей на государственном языке. Открыты 22 класса-комплекта с 1 по 11 классы, а также один подготовительный класс.

Обращаясь к участникам мероприятия, Берик Уали поздравил учителей, родителей и учеников с этим знаменательным событием.

- В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в стране строятся новые учебные заведения. В нашем регионе также возведены несколько школ. Благодаря таким масштабным инициативам мы видим системные шаги, направленные на создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды для детей. Яркий тому пример – новая школа на 600 мест, построенная сегодня в поселке Водный города Семей. Это – общее торжество: исполнение мечты учителя, оправдание доверия родителей и надежда детей. Сегодняшнее открытие школы является символом веры в будущее. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года, – сказал аким области.

Глава региона осмотрел школьные классы, столовую, спортзал и пообщался с учениками и учителями.

– В поселке Водный раньше не было такой современной школы. Жители ждали этого много лет. Мы очень рады. От имени всех жителей выражаю искреннюю благодарность. Пусть наша школа станет большим центром знаний, а ее выпускники – гордостью страны, – сказал житель поселка Водный Совет Тогызбаев.

В настоящее время в области по проекту «Келешек мектептері» строятся еще две школы: на 600 мест в Аягозе (будет сдана во 2-й четверти) и на 300 мест в Восточном поселке Семея. Всего 5 строящихся школ позволят покрыть 31% дефицита школьных мест, составляющего 8200. В ближайшие три года за счет республиканского бюджета планируется построить еще 11 школ.

Проблема аварийных школ решается поэтапно: в селе Суыкбулак Жарминского района начато строительство новой школы на 100 мест, в селе Екпин Аксуатского района стартует строительство школы на 300 мест. В Семее ведется подготовка документов для строительства новой школы взамен школы №11.

Сегодня в области Абай работают 304 школы, в которых обучается более 101 тысячи детей. Более 12 тысяч учителей ежедневно вносят вклад в воспитание и образование подрастающего поколения. В этом году за школьные парты впервые сядут свыше 10 тысяч первоклассников.

 

#Семей #школа #открытие

День строителя

