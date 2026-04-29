В Сенате обсуждают закон об ответственном обращении с животными

Сегодня в Сенате состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, повышение безопасности граждан и формирование гуманного отношения к животным.

В обсуждении приняли участие депутаты Сената, представители заинтересованных государственных органов, включая министерства экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, внутренних дел, юстиции и национальной экономики, а также представители экспертного сообщества и общественных организаций.

Так, в состав рабочей группы вошли известные представители зоозащитного сообщества и независимые эксперты, в том числе глава ассоциации защиты животных «INUCOBO» Лилия Сарсенова, ветеринарный врач, член экологического союза «Табиғат» Анна Хамчукова, руководитель комитета Animal law ЗКП «KazBar» Ольга Ченцова, руководитель фонда «СтопОтлов» Наталья Гребенкина, зоозащитник Ольга Милова, Президент общественного фонда защиты животных «KARE-Забота» и другие активные представители гражданского общества.

В ходе заседания рассмотрены ключевые новеллы закона, включая уточнение понятийного аппарата, введение обязательной идентификации животных посредством чипирования, регулирование деятельности по разведению, а также вопросы, касающиеся сроков содержания отловленных животных в приютах.

«Заседание рабочей группы с привлечением всех заинтересованных сторон проводится в открытом формате по поручению председателя Сената Маулена Ашимбаева. Вопросы изменения законодательства, касающиеся ответственного обращения с животными, сегодня вызывают широкий общественный отклик, и наша задача - обеспечить всестороннее и взвешенное рассмотрение всех предлагаемых норм. Рабочая группа открыта к конструктивному диалогу и дискуссии. Все поступающие предложения внимательно изучаются, для выработки сбалансированных решений, учитывающих интересы общества и принципы гуманного обращения с животными», - подчеркнул руководитель рабочей группы, член Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Арман Утегулов.

В ходе заседания Рабочей группы участники высказали предложения и замечания, которые будут дополнительно прорабатываются уполномоченными государственными органами.