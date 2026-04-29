В Сенате обсуждают закон об ответственном обращении с животными

Парламент

Сегодня в Сенате состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, повышение безопасности граждан и формирование гуманного отношения к животным.

В обсуждении приняли участие депутаты Сената, представители заинтересованных государственных органов, включая министерства экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, внутренних дел, юстиции и национальной экономики, а также представители экспертного сообщества и общественных организаций.

Так, в состав рабочей группы вошли известные представители зоозащитного сообщества и независимые эксперты, в том числе глава ассоциации защиты животных «INUCOBO» Лилия Сарсенова, ветеринарный врач, член экологического союза «Табиғат» Анна Хамчукова, руководитель комитета Animal law ЗКП «KazBar» Ольга Ченцова, руководитель фонда «СтопОтлов» Наталья Гребенкина, зоозащитник Ольга Милова, Президент общественного фонда защиты животных «KARE-Забота» и другие активные представители гражданского общества.

В ходе заседания рассмотрены ключевые новеллы закона, включая уточнение понятийного аппарата, введение обязательной идентификации животных посредством чипирования, регулирование деятельности по разведению, а также вопросы, касающиеся сроков содержания отловленных животных в приютах.

«Заседание рабочей группы с привлечением всех заинтересованных сторон проводится в открытом формате по поручению председателя Сената Маулена Ашимбаева. Вопросы изменения законодательства, касающиеся ответственного обращения с животными, сегодня вызывают широкий общественный отклик, и наша задача - обеспечить всестороннее и взвешенное рассмотрение всех предлагаемых норм. Рабочая группа открыта к конструктивному диалогу и дискуссии. Все поступающие предложения внимательно изучаются, для выработки сбалансированных решений, учитывающих интересы общества и принципы гуманного обращения с животными», - подчеркнул руководитель рабочей группы, член Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Арман Утегулов.

В ходе заседания Рабочей группы участники высказали предложения и замечания, которые будут дополнительно прорабатываются уполномоченными государственными органами.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Мыслитель планетарного масштаба
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Выстроить систему водной безопасности
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Лишить нельзя помиловать...
О потенциале единого Парламента
Об условиях работы береговой охраны в Атырау рассказали пар…
Мажилисмены обсудили развитие волонтерства в Павлодарской о…

