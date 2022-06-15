В шаге от пропасти

Население и общественники бьют тревогу, а уполномоченные органы разводят руками. Барыги, делающие деньги на сломанных жизнях, почувствовали свою безнаказанность и вседозволенность настолько, что в открытую угрожают всем, кто им противостоит.

Помнится, года четыре назад при подготовке публикации на эту тему журналисты местной газеты провели «контрольную закупку» трамадола в одной из аптек города. Покупатель, молодой человек, смог уговорить фармацевта продать ему таблетки без рецепта. Еще тогда, комментируя сей печальный факт, полицейские констатировали неэффективность мер наказания. Сейчас же проблема приобретает все больший размах, расширяются каналы сбыта психотропных веществ.

Недавний визит министра здравоохранения РК Ажар Гиният в регион стал еще одним поводом озвучить давно наболевшую проблему – свободный доступ к наркосодержащим лекарственным препаратам.

– Несмотря на то что эти лекарственные препараты должны отпускаться в аптеках строго по рецепту, их запросто можно приоб­рести с рук, – рассказывает председатель ОО «Народ против коррупции» Аслан Утепов. – Причем доступны они даже школьникам. О точках сбыта в частных домах и квартирах, о бездействии уполномоченных органов мне стали писать уральцы в конце марта, после того, как меня включили в общественный совет города. По данным областной прокуратуры, на сегодня только в Уральске насчитывается порядка двадцати точек сбыта этих наркосодержащих препаратов. В числе их клиентов – 12-летние подростки, девушки, которые признаются, что ставят доступный кайф выше счастья материнства. Я сохраняю все обращения, видео, которые присылают мне уральцы. Кто-то боится за своих детей, как бы они из любопытства или за компанию не попробовали таблетку, для других это уже крик души, просьба помощи. Например, 24-летняя женщина писала, что никак не может «спрыгнуть», не спасает даже понимание, что нужно заботиться о малыше. Причину своей зависимости она видит в свободном доступе трамадола.

Тот факт, что в область завозится объем данных лекарственных препаратов, намного превышающий востребованность, которую можно отследить по выписанным рецептам, по словам общественника, удивляет даже специалис­тов департамента фармконтроля и облздрава.

– Проблема в том, что данные препараты не включены в сводную таблицу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Внесение их в таблицу позволило бы уполномоченным органам контролировать оборот, а также применять к нарушителям правил приобретения, хранения и сбыта этих лекарств более строгое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Сейчас же торговцы «кайфом» отделываются небольшими штрафами. Заплатил около 14 тысяч тенге – и торгуй дальше. Отсюда и безнаказанность, и вседозволенность, – говорит Аслан Утепов.

Полтора месяца назад общественник в своем блоге выложил пост, в котором призвал полицию и акимат решить вопрос незаконной реализации трамадола. В обращении к властям он дал ссылку на «Инстаграм» местного жителя, который открыто рекламировал продажу наркосодержащих лекарств, называя себя королем трамадола, озвучивая адрес, где можно купить таблетки совсем не в медицинских целях. После пуб­ликации интервью на эту тему в одной из местных газет Аслану стали поступать оскорбления и угрозы. В конце апреля «короля» задержали, но вскоре выпустили на свободу. После чего он… подал на Утепова иск за оскорбления. Прошло три слушания дела. Пока суд не принял решение.

6 июня состоялись первые слушания по встречному иску Утепова по той же ст. 131 ч. 2 УК РК. На них ответчик не явился.

Такая вот фантасмагория нынешних реалий: с одной стороны – член Палаты юридических консультантов, общественник, отстаивающий права граждан, с другой – «король трамадола». Вызывает недоумение и тот факт, что при последнем его задержании было изъято синтетических наркотиков на сумму в десятки миллионов тенге.

Понимая, что вопрос нужно решать на законодательном уровне, Аслан Утепов озвучивает эту проб­лему на самом высоком уровне.

– Уже направлены обращения в Администрацию Президента, Сенат, Генеральную прокуратуру, МВД, Министерство здравоохранения, в которых мы говорим о необходимости ужесточить законодательство, преследовать в уголовном порядке за незаконное распространение, хранение и сбыт трамадола, тропикамида и медакса. Оборот по этим лекарственным препаратам должен быть максимально прозрачен, то есть оцифрован, – говорит общест­венник. – Поэтому необходимо внести изменение в правила выписывания, учета и хранения рецептов, исключив выдачу рецепта в бумажном виде. Нужно прослеживать движение психотропных опиодных анальгетиков (с момента изготовления до конечного потребителя) посредством маркировки. С сентября 2019 года Комитетом медицинского и фармацевти­ческого контроля Минздрава реализуется пилотный проект по цифровой маркировке лекарств.

Необходимо усилить и административную ответственность владельцев аптек за безрецептурный отпуск лекарств. На сегодня сумма административного штрафа для субъектов малого предпринимательства составляет 130 МРП (398 190 тенге), тогда как среднемесячный доход от незаконной реализации психотропных анальгетиков доходит до двух миллионов тенге. То есть взыскание несоразмерно с нарушением.

Пока ответов на обращения не поступало. Но известно, что областная прокуратура также готовит предложения по внедрению электронной базы данных по ряду лекарственных препаратов, относящихся к так называемым аптечным наркотикам.

К решению проблемы подключились и волонтеры.

– Про синтетические наркотики все знают, но нас, как и многих уральцев, возмутил случай, когда самопровозглашенный король трамадола на всеобщее обозрение стал выкладывать видео, унижая всех, в открытую говоря, что ему закон не писан. Сначала даже не верили, что такое возможно. К сожалению, факты подтвердились, – рассказывает депутат и общественный деятель Асель Мырзахметова. – Когда пошел резонанс в соцсетях, наша коман­да единомышленников подключилась. Чем больше изучали проблему, тем больше вопросов возникало.

Почему продолжается торговля? Почему нет уголовного наказания за это? Мы проводили ночные рейды, мониторили незаконные точки сбыта. Их выявить не сложно – рядом всегда много пустых упаковок трамадола, тропикамида. Больше всего обеспокоило то, что таблетки уже продают поштучно – мы видели резаные пустые пластины. Значит наркотик стал доступнее, а масштаб его распространения увеличивается. Любой школьник на карманные деньги может приобрести.

После активизации общественников две точки незаконной продажи закрылись. Но волонтеры понимают, что в корне не могут решить эту проблему.

– Самое страшное, что молодежь, школьники часто не отдают себе отчета, какой опасности подвергаются, когда идут на уговоры попробовать. Кого-то заставляют, кого-то взяли «на слабо». Мы хотим предотвратить глобальное распространение психотропных веществ, – говорит Асель. – Наша команда совместно с управлением противодействия наркобизнесу и управлением образования проводит разъяснительную профилактическую работу среди школьников и студентов. Побывали в 50 школах. Аналогичные встречи пройдут во всех колледжах и вузах. Уже отработали 18 колледжей.

В рейдах мы видели, что молодежь свободно гуляет ночью. Выявили по городу 11 неблагополучных районов, где находили шприцы и пустые упаковки от психотропных препаратов. Заметили, что в этих локациях нет спортивных площадок. Решили, что в целях профилактики подростковой и молодежной наркомании нужно проводить спортивные мероприятия в этих районах. Разговаривали с детьми и выяснили, что они поддерживают эту идею. Сейчас решаем, как осуществить задуманное. Чтобы проводить спортивные мероприятия, нужны деньги на спортинвентарь, грамоты и медали. На местах должны быть судьи, тренеры – это тоже оплачиваемая работа. Составили смету, деньги будем искать сами, – заключает Асель.

На недавнем заседании комиссии Общественного совета г. Уральска в докладе о распространении синтетических нар­котиков исполняющий обязанности начальника управления противодействия наркобизнесу ДП ЗКО майор полиции Руслан Казмагамбетов отметил, что за пять месяцев на территории области органами внутренних дел выявлено 106 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. Задержаны 40 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 34 кг наркоти­ческих средств, в том числе свыше 33 кг марихуаны и более 77 г так называемой синтетики.

Согласно данным наркологического диспансера, на 30 апреля по области состояли на учете 717 лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркоти­ческих средств и психотропных веществ, из них до 14 лет – 1, от 15 до 17 лет – 14, от 18 до 29 лет – 184, от 30 лет и старше – 518. Как считают общест­венники, на самом деле наркозависимых на порядок больше.

Назвал полицейский и последние крупные задержания торгующих «аптечными» наркотиками. Так, 26 и 30 апреля 2022 года при проведении санкционированных обысков по месту проживания и аренды дома гр. К. обнаружено и изъято 15 накладных бумаг бухгалтерского содержания (по лекарственным препаратам), денежные средства в сумме 5 352 500 тенге, пистолет марки «Пионер» (аэро­зольный пис­толет), пистолет РГ9 (газовый револьвер), «Трамадол» – 59 710 таб­леток, «Самнол» – 40 таблеток, «Тропикамид» – 2 662 флакона, «Медакс» – 716 флаконов. Данный факт зарегис­трирован в ЕРДР-222710031000829 от 25.04.2022 г. по ст. 296 ч. 4 УК РК.

Стоимость изъятых лекарственных препаратов в домах граждан, где в апреле прошли обыски, ориентировочно составляет около свыше 30 млн тенге на «черном» рынке. По всем изъятым предметам назначены экспертизы.

После озвученных данных вы­звала, по меньшей мере, удивление фраза, прозвучавшая в докладе заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ЗКО Шарбану Искаковой, что «существующая в Республике Казахстан нормативно-правовая база на сегодняшний день позволяет достаточно эффективно контролировать легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в стране и препятствовать переходу данных веществ в нелегальный оборот».

Возможно, имелся в виду кон­троль веществ, уже включенных в сводную таблицу. Вместе с тем спикер подтвердила, что влияние трамадола на организм аналогично таким высокотоксичным наркотикам, как метадон, героин, амфетамин. И особую тревогу вызывает его распространение среди подрастающего поколения.

Судя по выступлению, навести порядок мешает и то, что все торговцы зельем – представители малого и среднего бизнеса. А у нас, извините, мораторий.

В апреле в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК направлены документы на проведение проверки. Разрешение еще не получено. То есть решение принимают как минимум полтора месяца.

Шарбану Искакова также заверила, что оптовики отпускают лекарственные препараты только аптекам.

– Если процветает нелегальная торговля, значит препараты попадают на черный рынок через аптеки?! – возмущаются общественники. – Почему при внедрении цифровизации, электронных рецептов нет контроля? Получается, фармконтроль не выполняет своих функций? О какой предпринимательской деятельности здесь идет речь? Это дельцы, для которых жизни детей, судьбы семей – разменная монета. Сегодня нам озвучили официальную цифру по наркозависимым – меньше тысячи. На самом деле употреб­ляющих – десятки тысяч. А при таком подходе скоро мы получим зомби-апокалипсис…

Как заверила представитель департамента фармконтроля, не раз вносились предложения по включению данных препаратов в сводную таблицу, но они так и не были приняты.

Вместе с тем, по мнению членов общественного совета, нужно учитывать и тот нюанс, что завт­ра на фармацевтическом рынке может появиться новый препарат с чуть измененной формой и аналогичным действием. И вся борьба начнется заново.

Был поднят вопрос по созданию мониторинговых групп. Какими полномочиями они будут наделены? Будет ли от них толк? Весьма сомнительно, учитывая опыт работы аналогичных групп по контролю за ценами на продовольственные товары.

Хочется надеяться, что под давлением общественности уполномоченные ведомства все же примут законы, защищающие граждан, будущее Казахстана от торговцев смертью.