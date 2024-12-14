В Щучинске презентован спецвагон сопровождения воинских грузов

Армия
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Электропитание в вагоне обеспечивают солнечные батареи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Запуск первого переоборудованного вагона для караула – результат сотрудничества главного управления военных сообщений управления начальника тыла Вооруженных сил с предприятиями АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Организаторы мероприятия приурочили это событие ко Дню Независимости. В нем приняли участие представители Министерства обороны, акционерных обществ «НК «Қазақстан темір жолы», «Қазтеміртранс», ТОО «Боровское локомотиво-вагоноремонтное депо» и кадеты военного колледжа.

Под звуки военного оркестра на железнодорожные пути был подан воинский транспорт с вагоном нового образца, теплушкой и платформой с военной техникой.

«Сегодня мы стали свидетелем важного для Вооруженных сил события. Запуск оборудованных в соответствии с техническими требованиями вагонов значительно улучшит условия несения караульной службы. По действующему договору к марту 2025 года мы получим десять таких вагонов», – обозначил перспективы врио начальника тыла Вооруженных сил полковник Асет Оразалин.

После торжественного перерезания символической ленты участники мероприятия осмотрели устройство вагона, который состоит из жилого и нежилого помещений. В жилом – оборудованы спальные места. Есть санузел, уголок для одежды, печь-буржуйка и бак для воды. В техническом отсеке установлены оружейная зубчатки с пулеулавливателем, пожарный щит, ящики для угля и песка. Электропитание в вагоне обеспечивают солнечные батареи.

#армия #спецвагон сопровождения воинских грузов #караульная служба

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