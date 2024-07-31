В Шымкенте нашествие каракуртов

Общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С начала лета от их укусов пострадали 20 человек. Все они обратились за медицинской помощью в Центр гипербарической оксигенации. Среди них – 14 мужчин, четыре женщины и двое детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пострадавших от укусов госпитализировали в стационар, пятерым понадобилась интенсивная терапия. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Укусы каракурта вызывают у человека очень серьезное отравление. Несвоевременное лечение может привести к летальному исходу. Даже после выпис­ки пациенты находятся под наблю­дением медиков.

В этом году активность опас­ных насекомых выше, чем в прошлом, когда медицинская помощь понадобилась 17 горожанам. Да и лето еще в разгаре, и люди продолжают выезжать на природу, посещая места обитания каракурта, а предпочитает он сухие полынные степи, пустоши, солончаки, склоны оврагов, канав, развалины заброшенных поселков.

Санэпидемиологи говорят, что опасность представляют и строительные площадки, появившиеся при расширении города там, где еще вчера были пустыри, которые облюбовали каракурты. Главный врач Центра оксигенации Мадина Ермаханбетова обращает внимание горожан на необходимость быть очень осторожными и внимательными, чтобы обезопасить себя от укуса ядовитого паука.

#Шымкент #лето #нашествие #каракурты

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