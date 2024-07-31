В Шымкенте нашествие каракуртов Общество 31 июля 2024 г. 1:00 12 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент С начала лета от их укусов пострадали 20 человек. Все они обратились за медицинской помощью в Центр гипербарической оксигенации. Среди них – 14 мужчин, четыре женщины и двое детей. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Пострадавших от укусов госпитализировали в стационар, пятерым понадобилась интенсивная терапия. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Укусы каракурта вызывают у человека очень серьезное отравление. Несвоевременное лечение может привести к летальному исходу. Даже после выписки пациенты находятся под наблюдением медиков. В этом году активность опасных насекомых выше, чем в прошлом, когда медицинская помощь понадобилась 17 горожанам. Да и лето еще в разгаре, и люди продолжают выезжать на природу, посещая места обитания каракурта, а предпочитает он сухие полынные степи, пустоши, солончаки, склоны оврагов, канав, развалины заброшенных поселков. Санэпидемиологи говорят, что опасность представляют и строительные площадки, появившиеся при расширении города там, где еще вчера были пустыри, которые облюбовали каракурты. Главный врач Центра оксигенации Мадина Ермаханбетова обращает внимание горожан на необходимость быть очень осторожными и внимательными, чтобы обезопасить себя от укуса ядовитого паука. #Шымкент #лето #нашествие #каракурты