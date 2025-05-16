В Туранском районе Шымкента специалисты АО «КазНИИСА» проводят важные полевые испытания буронабивных свай — ключевого элемента фундамента многоэтажного жилого комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: Минпромышленности

Испытания проходят в строгом соответствии с современными стандартами ГОСТ 5686-2020, что гарантирует точность и надежность результатов.

На специально оборудованной площадке исследуются сваи диаметром 1000 мм и длиной около 20 метров. В ходе испытаний инженеры проверяют несущую способность свай под разными нагрузками, фиксируя даже мельчайшие смещения с точностью до 0,01 мм. Такая детальная работа помогает уточнить физико-механические характеристики грунта и улучшить геотехническую модель основания будущего здания.

«Цель этих испытаний – убедиться в безопасности и устойчивости фундамента, что является залогом надежности всего жилого комплекса», – говорит Жамек Нуркен, заведующий сектором основания фундамента АО «КазНИИСА».

Испытания включают четыре этапа, и в данный момент проводится третий этап. Полученные данные позволят оптимизировать конструктивные решения и гарантировать долговечность и безопасность нового дома для будущих жильцов.

Этот проект – пример высоких стандартов качества и ответственности в строительстве, где каждая деталь проверяется максимально тщательно для создания комфортного и безопасного жилья.