В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов

Здравоохранение
9
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Темой одного из ключевых медицинских событий года стали инновации. Форум был приурочен к 25-летию НАО «Центр сердца Шымкент». Мероприятие собрало ведущих специалистов из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, став авторитетной платформой для обмена опытом, презентации новых технологий и обсуждения актуальных направлений в области кардиохирургии.

фото автора

Выступая на открытии, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что
конгресс – это не просто научная встреча, это платформа, где формируется будущее медицины, где знания, опыт и технологии объединяются ради самой высокой цели: сохранения человеческой жизни.

Выбор Шымкента для проведения конгресса не случаен. Город с населением свыше 1,2 млн человек сталкивается с тревожной статистикой по сердечно-сосудистым заболеваниям: более 320 случаев на каждые 10 000 жителей. Причем ежегодный рост по этому показателю отмечается на уровне 5–7%. Особенно остро проблема стоит среди молодежи и трудоспособного населения.

– Как отметил Глава государства в своем Послании народу Казахстана, здоровье нации – это основа устойчивого развития, – подчеркнул с трибуны конгресса Ахылбек Куришбаев. – Министерство здравоохранения и научные учреждения уже предпринимают важные шаги по улучшению диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники конгресса оказались едины во мнении: надо не только лечить, но и предупреждать болезни, опираясь на науку, технологии и межсекторное сотрудничество. Эти слова стали лейтмотивом конгресса, объединившего медиков, ученых, представителей власти и бизнеса.

Однако для реального прорыва необходим новый междисциплинарный подход – на стыке медицины, экологии, урбанистики, психологии и цифровых технологий. Сегодня больше невозможно рассматривать здоровье человека изолированно от среды его обитания. Высокая концентрация пыли и аэрозолей, резкие температурные перепады, шумовое загрязнение, хронический стресс – все это формирует невидимую, но крайне опас­ную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Важным результатом конгресса стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной академией наук при Президенте РК и НАО «Центр сердца Шымкент». На его базе также состоялось открытие Центра перспективных кардиологических исследований НАН РК – первого в регионе научного учреждения такого профиля.

Инициатором создания центра выс­тупил выдающийся ученый и кардиохирург, академик НАН РК Юрий Пя. Центр призван стать интеллектуальной площадкой для внедрения междисциплинарного подхода в медицине, объединяя знания в области кардиологии, экологии, урбанистики, психологии и цифровых технологий.

– Мы находимся на переломном этапе развития медицины, – считает Юрий Пя. – Каждое открытие, каждая новая методика, каждый воспитанный ученик напоминают нам простую, но глубокую истину: будущее кардиохирургии – в наших руках. Оно действительно в наших руках – когда мы готовим молодых специалистов, внедряем инновации и, самое главное, дарим надежду и исцеление нашим пациентам.

Юрий Пя в Шымкенте провел мастер-классы непосредственно в операционной Центра сердца. Проведенные им операции пока выполняются не так часто. Это и имплантация левого желудочка, и замена корня аорты при аневризме. Проведение мастер-классов подобного уровня – это не только демонстрация достижений, но и вклад в развитие науки, рост качества хирургической помощи и подготовку нового поколения специалистов.

За последние пять лет НАО «Центр сердца Шымкент» сделал огромный скачок в развитии и продолжает укреплять позиции регионального и национального лидера в области кардиохирургии. Дос­таточно сказать, что на его базе успешно выполняются все виды оперативных вмешательств, в том числе имплантация и трансплантация сердца. Всего проведено 22 операции по имплантации левого желудочка и три трансплантации сердца.

В рамках конгресса обсуждены ключевые направления, которые будут определять развитие кардиохирургии в ближайшие годы. Малоинвазивные и робот-ассистированные операции, 3D-моделирование, навигационные сис­темы. Для внедрения инновационных технологий центр оснащен всем необходимым, включая новейшее оборудование и профессиональные кадры. Здесь активно практикуют международное сотрудничество, которое включает обмен опытом, трансфер технологий, развитие научных коллабораций.

Международный конгресс в Шымкенте стал не только торжественным событием в честь юбилея Центра сердца, но и важной вехой в развитии казахстанской медицины. Он укрепил научное сотрудничество, дал старт новым проектам и подтвердил: будущее кардиохирургии – в наших руках.

