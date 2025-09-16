Темой одного из ключевых медицинских событий года стали инновации. Форум был приурочен к 25-летию НАО «Центр сердца Шымкент». Мероприятие собрало ведущих специалистов из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, став авторитетной платформой для обмена опытом, презентации новых технологий и обсуждения актуальных направлений в области кардиохирургии.
