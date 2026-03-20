В Шымкенте пройдет гастрономический фестиваль «DamDastour»

Культура
27
Айман Аманжолова
корреспондент

21 марта 2026 года в 12:00 на площади Аль-Фараби в городе Шымкент состоится международный гастрономический фестиваль «DamDastour», передает корреспондент Kazpravda.kz

Данное мероприятие проводится в рамках празднования Наурыза и направлено на популяризацию лучших образцов национальной и мировой кухни среди жителей и гостей города. В фестивале примут участие 10 шеф-поваров международного уровня из Казахстана и зарубежных стран, которые продемонстрируют свои авторские рецепты и кулинарное мастерство.

В рамках фестиваля будут организованы гастрономические конкурсы по следующим номинациям:

– лучший шашлык;

– лучший плов;

– лучшая самса;

– лучшее национальное блюдо.

Кроме того, в мероприятии примут участие около 50 местных ресторанов, которые предложат посетителям разнообразные блюда.

Фестиваль не ограничится только гастрономической частью и будет сопровождаться масштабной культурно-развлекательной программой. Гостей ожидают Dance Battle в направлениях street style и K-pop, выступления ансамбля домбристов, шоу батыров, цирковые представления, мотопробег и Moto Show, выставка спортивных автомобилей, а также ярмарка ремесленников.

Мероприятие будет организовано по нескольким тематическим зонам. В этнозоне пройдут гастрономические конкурсы и мастер-классы международных шеф-поваров, в европейской зоне — современные шоу-программы, танцевальные конкурсы и мотошоу. Также на территории Арбата в течение дня будет работать выставка ремесленников.

Официальное открытие фестиваля пройдет в торжественной обстановке, а в вечернее время состоится церемония награждения победителей и концертная программа. В программе предусмотрены выступления отечественных артистов и концерт приглашенного хедлайнера.

Международный гастрономический фестиваль «DamDastour» — это масштабное культурное событие, которое позволит почувствовать атмосферу праздника Наурыз, познакомиться с кухнями разных народов и провести время в кругу семьи и друзей.

Акимат города Шымкент приглашает жителей и гостей города принять участие в данном праздничном мероприятии.


 

