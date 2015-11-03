​В силах каждого из нас делать жизнь счастливей

«Алтын Жүрек» – это общественная награда, учрежденная в стране 9 лет назад для поощрения развития благотворительности. Ее номинанты – артисты и бизнесмены, крупные компании, СМИ и обыкновенные граждане, обладающие одним общим качеством – стремлением помочь нуждающимся. Благотворительный фонд «Бауыржан» совместно с партией «Нур Отан», группой компаний «Алтын Қыран» и АО ForteBank в течение года находят добрых и отзывчивых людей по всей стране.



Согласно данным оргкомитета, за 2015 год в Казахстане осуществлена благотворительная деятельность на сумму почти 12 млрд тенге. Благотворителями и волонтерами построено 6 спортивных школ и 5 детских садов. Проведен ремонт пяти общеобразовательных школ, четырех специализированных учреждений для детей-инвалидов и двух летних лагерей для детей из малообеспеченных семей. Оборудованием оснащены 8 компьютерных классов и 5 больниц, а более 1 000 детей из малообеспеченных семей подготовлены к школе. Не остались без внимания и ветераны Великой Отечественной войны: в квартирах 25 из них был произведен ремонт, а более 700 фронтовиков получили материальную помощь.



Торжественную церемонию награждения открыло красочное театрализованное представление, апофеозом которого стала композиция из маленькой планеты в обрамлении цветов в хрупких руках маленьких девочек-ангелов. Посыл очевидный: в силах каждого из нас делать этот мир красивым и счастливым.



Итак, лауреатом в номинации «За помощь детям-сиротам» стал Мурат Кабылбаев – отец 11 детей, 10 из которых – приемные. Организацией года в благотворительности признана агрофирма «Родина» из одноименного села Акмолинской области. Компания оказала помощь на сумму 314 млн тенге. Абзал Ералиев из Кызыл­орды признан победителем в номинации «За поддержку спорта и развитие спорта». Меценатом года признано ТОО «Археологическая экспедиция», за свои средства снявшее два научно-популярных фильма по историко-культурному наследию Казахстана. «За поддержку образования» отмечен предприниматель из Жезказгана Бекзат Алтынбеков. «Информационным благотворителем» стала телерадиокомпания «Айғақ» из Южно-Казахстанской области. Основатель реабилитационного центра «Атырау. Маленькая страна» Ерлан Кумискалиев назван лучшим в номинации «За заботу об инвалидах». Итальянский предприниматель Россано Томассели отмечен премией «За вклад в развитие Казахстана». Предприниматель из Усть-Каменогорска Сергей Коротин удостоен награды «За заботу о ветеранах». Волонтер из Алматы Эльмира Алиева стала лауреатом в номинации «За вклад в здравоохранение».



Вручить победителям статуэтку в форме сердца с капелькой крови пришли лауреаты прошлых лет, среди которых были именитые спортсмены Ермахан Ибраимов и Максут Жуманов, общественные деятели Досым Сатпаев и Дана Орманбаева, внук государственного деятеля Алашорды Мухамеджана Тынышпаева – Аскар Шейх-Али и первая казахская женщина-министр Акмарал Хайдарова. В концертной программе в честь лауреатов премии приняли участие Нуржамал Усенбаева, Асылбек Енсепов, Жамиля Серкебаева, Толкын Забирова и группа MEZZO.