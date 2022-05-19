В Сингапуре внедрят систему автоматического биометрического пограничного контроля

Власти Сингапура в ближайшее время начнут внедрять систему автоматического биометрического пограничного контроля всех выезжающих из страны. Об этом сообщила в четверг газета The Straits Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы разрабатываем инициативу, когда при выезде из Сингапура не потребуется предъявлять паспорт, посадочный талон или другой проездной документ, достаточно будет лишь биометрических показателей", - приводит издание слова старшего министра, министра-координатора по вопросам национальной безопасности Тео Чи Хина.

"Это позволит не только ускорить процедуры контроля, но и будет способствовать укреплению безопасности, в том числе на фоне пандемии коронавируса", - указал чиновник.

Старший министр призвал "укреплять кибербезопасность для защиты персональных данных и обеспечения безопасности авиационных систем".

Как ожидается, новая система постепенно начнет внедряться на всех пунктах пересечения границы уже в этом году. Власти рассчитывают, что биометрический контроль принесет пользу местным жителям, постоянно проживающим в Сингапуре гражданам других государств и иностранным туристам.