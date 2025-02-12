В СНГ будут сотрудничать в противодействии коррупции

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение подписано в Астане 14 октября 2022 года Республикой Казахстан, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.

Целью Соглашения является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Основные задачи сотрудничества: выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга; совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства, а также объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, участники Соглашения намерены укреплять международный авторитет договаривающихся сторон в сфере противодействия коррупции; и развивать взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.

Соглашением определены основные направления и формы сотрудничества, в том числе по розыску и возвращению доходов от коррупции; розыску, задержанию и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления.

Кроме того, предусматриваются проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям, а также иные мероприятия.