В солнечном городе с джазовым именем

В Алматы появился профессиональный джаз-клуб. Его открытие ознаменовалось проведением фестиваля, собравшего исполнителей, известных не только в казахстанской, но и в мировой джазовой среде.

Джаз-клуб EverJazz после 15 лет аншлаговых концертов в странах СНГ расширил гео­графию и пришел в Казахстан. С 2009 года джазовое комьюнити организовало более 8 тыс. концертов, около 100 фестивалей, сотни обучающих семинаров и мастер-классов от гуру качественной андеграундной музыки.

По словам основателя и продюсера джазового центра EverJazz Алексея Глазырина, джаз-клуб должен стать домом для алматинских музыкантов. Его двери будут открыты и для опытных мастеров, и для молодых исполнителей, а джем-сейшены станут уникальной образовательной площадкой для формирования нового поколения казахстанских джазменов. Благодаря клубу появятся джазовые конкурсы в Казахстане, проекты, связанные с обучением детей исполнительскому мастерству.

– В Алматы 12 профессиональных музыкальных школ, в том числе две специализированные – для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой и имени Ахмета Жубанова. Многие выпускники поступают на джазовое отделение в музыкальные колледжи, в том числе за рубежом. Они всегда объединяются для создания совместных проектов, приглашают друг друга в джазовые перформансы. Новый джаз-клуб станет и для них местом развития, обмена опытом, – отметила известная алматинская джазовая певица Ирэна Аравина.

Для музыкантов, как и для спортсменов, всегда важно наличие конкурентной среды, для того чтобы расти и развиваться. Наши местные музыканты сейчас такую возможность имеют, ведь за последние полгода в Алматы появилось несколько десятков приезжих музыкантов, которые активно вовлекаются в культурную жизнь казахстанских городов.

– На площадке джаз-клуба будут выступать лучшие казахстанские, российские музыканты, уже есть договоренность о приезде высококлассных солистов из Америки и Европы, – отметил Алексей Глазырин. – Возможно, Алматы станет их отправной точкой для продолжения гастролей по другим городам Центрально-Азиатского региона.

Как известно, несколько лет назад по инициативе Ирэны Аравиной в Алматы появился международный фестиваль аутентичной музыки Silk Music Fest. Главное его отличие от других такого рода событий в том, что выступления приглашенных коллективов и музыкантов организовывались каждый месяц. Идея организации фестиваля у казахстанской певицы зародилась именно благодаря ее приезду в Екатеринбург, как и в случае с джазовым клубом.

– EverJazz пришел в Алматы всерьез и надолго. Это прекрас­ный теплый город, и здесь должно быть место, где звучит джаз, – сказала директор джаз-клуба EverJazz в Екатеринбурге Ирина Щетникова.

Нужно сказать, что Алма-Ата была джазовой. Гарик Геллер, Георгий Метакса, Миша Ермолов когда-то составляли цвет музыкантов этого направления в городе. Сегодня, к счастью, много интересных проектов у нас возрождается.

Концерты джаз-клуба будут проходить на площадке одного из старейших ресторанов города. Право выступить с первым музыкальным «словом» в рамках старта проекта было отдано нашему прославленному Khomenkov band c программой, посвященной творчеству фьюжн-саксофониста Уэйна Шортера. После концерта сос­тоялся большой джем-сейшен, который собрал звезд казах­станского и российского джаза: Ирэну Аравину, Диану Макину, Антона Антонова, Дмитрия Рябова, Дениса Шушкова и многих других.