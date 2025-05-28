Заседание прошло в рамках Комитета по аграрным воп­росам, и, как отметил его председатель Серик Егизбаев, принятые меры по увеличению популяции сайги из-за угрозы ее исчезновения привели к другим вызовам – росту нагрузки на экосистему, ущербу сельскому хозяйству и угрозе ухудшения эпизоотической ситуации.

– Сегодняшнее расширенное заседание проводится в ответ на многочисленные обращения граждан, поступившие в адрес депутатов, особенно от фермеров западных и цент­ральных регионов страны. Эти обращения свидетельствуют об усложнении ситуации и подчеркивают необходимость открытого диалога и выработки согласованных решений, – сказал мажилисмен.

Депутат маслихата ЗКО Акыл­бек Сагитов подтвердил, что запад Казахстана действительно испытывает серьезные проблемы с популяцией сайгаков, и обратил внимание на их высокую концентрацию в семи районах в регионе, в пяти из которых преимущественно занимаются скотоводством, а в двух – растениеводством.

Аналогичная ситуация и в Акмолинской области. Глава фермерского хозяйства «Сепе-1», депутат областного маслихата Галымхан Саханов посетовал, что постоянно отгонять сайгаков с полей уже неэффективно, а это значит, что крестьяне не получат урожай с этих полей.

– Под угрозой продовольственная безопасность страны. Все крестьяне имеют кредиты и обязательства. Следовательно, осенью будет стоять вопрос об их погашении. Аграриям страны необходимо безотлагательное решение этой проблемы, – сказал фермер.

По его информации, на территории только трех районов Акмолинской области сайгаки прошли по полям больше 300 тыс. посевных площадей, нанеся миллиардный ущерб.

– Сегодня пятый день, как десять экипажей автомобилей и мотоциклов пытаются выгнать их с полей и сохранить посевы. Люди работают с рассвета до ночи на автомашинах. Многотысячное стадо не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки на пути. Считаю необходимым контроль и регулирование поголовья путем изъятия из природы рогачей и сеголеток. Будет параллельно решена проблема продовольст­вия в виде дешевого экологически чистого мяса, также планируется реализация дериватов, – сказал Галымхан Саханов.

Он предложил Минис­терству сельского хозяйства открыть предприятие по выпуску заборов для ограждения полей с выдачей льготного кредита и приемлемыми условиями для их погашения. Кроме того, необходимо ввести журнал ежегодной миграции сайгаков с осведомлением сельхозпроизводителей, с информацией об их местонахождении и прогнозами примерного места прибытия.

– Необходим четкий план что делать, чего ожидать. Пос­ле составления актов этим хозяйствам при необходимости надо произвести пролонгацию по кредитам и предоставить им гибкие графики, – сказал Галымхан Саханов.

В свою очередь вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что в Правительство скоро поступит документ по регулированию численности сайгаков. По его данным, в 2024 году численность сайгаков в Казахстане превысила 2,8 млн особей. В этом году, по предварительным данным, их уже стало 4 млн. С учетом майского окота можно предположить, что численность сайгаков может достигнуть 5 млн особей.

– По поручению Правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию популяции. В настоящее время Институтом зоологии готовится биологическое обоснование, на основе которого мы намерены на этой неделе внести в Правительство предложение о переходе к устойчивому использованию, – сказал Нуркен Шарбиев и пояс­нил, что данная мера означает изъятие определенного количества особей в соответствии с био­логическим обоснованием.