Школы Мейирмана Ермектасова

В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали. А ведь его имя достойно занять свое место в истории нашего края. Приведу лишь два факта из его жизни. Мейирман Ермектасов был учителем Ильяса Жансугурова, построил и открыл первую школу в селе Карасу Аксуского района, где собирал детей-сирот и обучал их грамоте. От той старой школы остались лишь стены, но они хранят память об основателе, и в народе ее называют мейирмановской.

Один из первых учителей в Аксу

Мейирман Кашкынбайулы Ермектасов родился 2 сентября 1888 года в селе Аксу Алматинской области. В 1900–1908 годы учился в татарской школе села Капал. В 1908–1910 годы работал учителем школы «Мамания» в Карагаше. В 1910–1914 годы продолжил образование в городе Уфе в медресе «Ғалия», которое окончил на отлично, и снова вернулся учителем в школу «Мамания».

В 1920 году руководил губернаторскими педагогическими курсами переподготовки учителей в Жетысуской губернии в городе Верном.

В 1922 году в Талдыкорганском уезде возглавлял учебно-просветительские курсы для подготовки педагогов, открывая подобные и в регионах. В 1922–1924 годы, доставляя строительные материалы из Лепсы на арбе, он построил аульную школу. Ее же возглавлял в течение трех лет, с 1926 по 1929 год. По рассказам его супруги Алтын-апа известно, что в годы Борибайского восстания его обвинили в организации этих событий, он находился в гонениях. По одной из версий, после ареста он смог сбежать из поезда, направляющегося в тюрьму Семея, и долго прятался в горах.

Моя бабушка Жибек-апа рассказывала, что как-то несколько ночей подряд около их зимовки сильно выли собаки. Когда дедушка решил посмотреть, что же все-таки происходит, его кто-то окликнул. Из глубокого оврага вышел весь обросший, исхудавший Мейирман. К тому времени его искали как врага народа, организатора восстания против советской власти. Родственники несколько месяцев прятали его, а потом брат Алтын-апа Ескельды перевел его в Китай. Так в конце 1930 года он оказался за границей.

Душой и сердцем за образование

Мейирман Ермектасов, как и многие из просвещенных казахов, киргизов, татар, вынужденных из-за гонений эмигрировать в Китай, взялись за образование своего народа. Во главе этого стоял известный просветитель, алашординец Молдагали Бекторин. Как Ахмет Байтурсынов считал «своим идеалом по возможности выше поднять благосостояние, культуру казахского народа и преклонить голову перед той властью, которая удовлетворит это желание», так и его единомышленник Молдагали Бекторин активно занимался про­светительской работой среди детей и казахской молодежи на чужбине. Занимаясь преподавательской деятельностью, он активно применял алфавит, учебные пособия, книги Ахмета Байтурсынова.

После публикации «Қытай қазақтарының ас беруі» Молдагали Бекторина в журнале «Айқап» потомки бия Булгыншыла решают открыть в Китае школу по проекту Мейирмана Ермектасова. Она получает название «Школы Жабыкбая». Именно здесь соприкасаются интересы двух казахских просветителей, душой и сердцем болеющих за образование, а значит, за будущее своего народа. Они мечтали, что однажды их потомки и ученики вернутся на родную землю и смогут применить полученные ими знания для блага своей земли. Именно такие люди, как Молдагали Бекторин, Мейирман Ермектасов и многие их последователи, поддерживали свой народ, соз­давая возможности для получения образования. Они понимали, что без знаний люди просто станут рабами другого государства. Сейчас, когда пишу об этом, мое сердце переполняет гордость за удивительных людей, ставивших национальные интересы выше личных.

В 1932–1934 годы после завершения строительства школы Мейирман Ермектасов работает в ней, преподает уроки в новом формате. Он активно переводит учебные пособия с русского, татарского, уйгурского языка и активно применяет их для обучения нового поколения не только учеников, но и педагогов. Этой школой он руководит до 1942 года.

Параллельно начиная с 1935 года он преподает и руководит специальными курсами по обучению особенностям казахской лингвистики в Илийском округе. Благодаря таким курсам сотни учителей стали работать в казахских школах, а дети получили возможность обучаться на родном языке. В 1944 году пос­ле образования Восточно-Туркестанской республики, объединившей три крупных северных округа провинции Синьцзян Китайской Респуб­лики, в городе Кульдже работал в его правительстве на разных государственных постах, занимался решением социальных проблем казахского народа. Одно время, работая в консульстве, помогал желающим получать советские паспорта и организовывал выезд их на историческую родину. Но главным все же оставалось про­свещение. В 1945 году Мейирман Ермектасов временно трудился в одном из учебно-просветительских учреждений. Через год работал заместителем судьи Илийского округа. Яркая общественная, политическая жизнь Мейирмана Кашкынбайулы подошла к концу 3 мая 1950 года. Его супруга Алтын вместе с единственным сыном Зекеном вернулась на историческую родину в 1956 году.

Бесценные экспонаты

Я была еще ребенком, когда к нам домой приезжала Алтын-апа, супруга Мейирмана Ермектасова. Она была старшей сестрой нашей бабушки. Обычно другие гости всегда угощали малышей сладостями, а Алтын-апа возила с собой огромные баулы. Мы с любопытством ждали – что же там есть для нас? Она их никому не давала, не открывала. Уже повзрослев, мы поняли, какие там были ценности: бумаги, докумен­ты. Только ей одной известно, сколько она обила порогов чиновников, сколько сидела перед закрытыми дверьми высоких кабинетов, чтобы просто рассказать, каким человеком был ее супруг, чтобы хотя бы одной официальной бумагой подтвердили его дела. Но, к сожалению, время алашординцев еще тогда не пришло.

Алтын-апа много ездила, часто жила в селе Енбек, где в каждом доме ее встречали как родную. Она уже была старой, когда где-то оставила часть своих вещей. В канун празднования 125-летия Ильяса Жансугурова некоторые из них удивительным образом попали в его музей. Об этом рассказывает Нургуль Кызырбеккызы, директор литературного музея имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане.

– Несколько лет назад мы узнали, что у одного из жителей села Енбек Аксуского района, Бекболата Атамбаева, находится рубашка Ильяса Жансугурова. Мы просили его передать ее в дар музею. Но он все не соглашался. Приглашали его на телепередачи, писали письма. Но получить такой ценный экспонат никак не могли. И вот прошлой зимой Бекболат Капашулы приходит сам. С высокой температурой, весь больной он принес и подарил нам бесценный экспонат. Передавая его в дар, он сказал: «Я решил, что такая ценная вещь не может принадлежать мне одному. Я могу умереть, и что тогда будет с ней. Пусть она хранится в доме того, кто ее носил». Мы благодарны Бекболату Атамбаеву, рубашка Ильяса Жансугурова заняла свое почетное место среди других его вещей и книг. Мы даже нашли фотографию, где, по нашему мнению, Ильяс Жансугуров в этой рубашке.

В тот день, когда я пришла на интервью к директору, в музей как раз по совсем другим делам зашел и Бекболат Атамбаев. И я из первых уст узнала, как же рубашка Ильяса Жансугурова оказалась у него.

– Совсем старая, она не раз приезжала в аул, где все знали и уважали Алтын-апа. Каждый считал за честь пригласить ее в гости. Побывала она и в нашем доме, – рассказал Бекболат Капашулы.

Именно тогда она оставила свои вещи в их доме. Обещала вернуться, но не смогла. И среди этих вещей была рубашка Ильяса, рукописи Мейирмана Ермектасова, два порт­рета – самого Мейирмана-ата и Алтын-апа.

Теперь они хранятся в музее. Вот так судьба снова свела вместе Учителя и Ученика.

Справедливость рано или поздно восстанавливается. Свидетельство тому – открытие мемориальной дос­ки в честь Мейирмана Ермектасова в селе Енбек. Пусть только пока она. Но это уже знак возвращения на родину ее достойного сына.

Что в имени тебе моем?

Сегодня сложились очень высокие требования для присвоения школам и другим объектам имен знаменитых людей. Прошли времена, когда каждый человек, занимающий более или менее высокий пост, пользуясь своим авторитетом и возможностями, давал школам и улицам имена своих отцов и дедов, известных лишь относительно немногим. Так уж получилось, что теперь присвоить официально имя Ермектасова школе, которую он построил в 20-х годах ХХ века, будет очень сложно. Но население Аксуского района, исследователи его творчества, наследники верят, что это однажды произойдет. Это обязательно надо сделать для будущих поколений. Пока живы те, кто видел хотя бы супругу Мейирмана-ата Алтын-апа, которая всю свою жизнь положила на то, чтобы реабилитировать имя своего именитого супруга, пока еще живы его внуки. Хотя бы за то, что еще в начале ХХ века Мейирман Ермектасов поднимал проблему изучения казахского языка, работал над разработкой алфавита вместе с Ахметом Байтурсыновым и строил школы не только для осиротевших казахских детей в Аксу, но и казахов в Китае. Высокообразованный, знающий несколько языков, получивший знания в Уфе, он сыграл большую роль в духовном возрождении нашего народа, изучении казахского языка, в повышении его роли среди людей, лишенных родной земли.

Мейирман Ермектасов не мог позволить, чтобы казахский народ лишили еще и родного языка. Где бы он ни жил, куда бы ни заносила его судьба, он всегда думал о народе, помогал людям, понимая, что образованный казах всегда сможет найти свою дорогу. Он всю свою жизнь посвятил делу просвещения. Теперь, через сто лет, имя просветителя и учителя возвращается к его потомкам. Первым шагом к восстановлению его имени в историческом ряду алашординцев стали исследования наших историков, приехавших из Китая, знающих о трудах Мейирмана Ермектасова от своих дедов, которые проходили учительские курсы, организованные Ермектасовым в Китае, учились в школе, построенной им вместе с соотечественниками за границей. Это исследователи, писатели, журналисты Кажет Андас, Абай Мырзагали.

Сегодня дело жизни Мейирмана Ермектасова можно назвать меценатством, благотворительностью, найти еще много красивых и благородных слов. Но он, открывая школы, обучая казахов грамоте, наверное, и не думал о своей личной заслуге. Он был просто настоящим патриотом. Думаю, он очень любил свою родную землю, людей и знал, верил, что только благодаря образованию народ встанет в один ряд с народами ведущих стран мира. Он смотрел вдаль и понимал хорошо, что инвестиции в образование в перспективе вносят более весомый вклад в экономический и социальный рост, чем инвестиции в материальное.

Две школы, сотни учеников Мейирмана Ермектасова – это малая часть того, что наши историки смог­ли восстановить, найти, изу­чая его био­графию. У истории еще много белых страниц. Верим, что найдутся еще докумен­ты, подтверждающие активную общественную жизнь нашего именитого земляка. К сожалению, потеряны многие документы. Мне лично удалось увидеть только две тетради дедушки, исписанные его красивым аккуратным почерком. Это его поурочные планы, конспекты. Все остальное, к сожалению, потеряно. При переезде из старого здания школы в новое в селе Енбек утеряны экспонаты, переданные и Алтын-апа. При ее жизни в школе смогли открыть только один уголок. Но хочется верить, что булгаковское «рукописи не горят» вернет и оставшийся архив в стены его родной школы.

Мне же остается добавить, что большую работу вместе с исследователями творчества Мейирмана Ермектасова Кажета Андаса и Абая Мырзагали проводит нынешний молодой директор школы села Енбек Мухтар Сагадиев. Именно благодаря ему вся эта работа систематизирована. Он держит постоянную связь с внуками Мейирмана Ермектасова. Его потомки – Майра и Зоя, Сагат Жанатаевы, Лаззат, Сымбат, Кудайберген Сагындыковы – установили мемориальную доску на стене новой школы в Енбеке. Мой отец Жексембек Мыктыбаев, всю свою жизнь посвятивший восстановлению памяти Мейирмана Ермектасова, в этот день наконец-то вздохнул свободно. Имя Мейирмана Ермектасова вернулось в школу. Сегодня в ней открыт небольшой музей, где школьники и жители села узнают о жизни основателя их учебного заведения. К осени готовится выпуск книги Абая Мырзагали, увидели свет исследовательские материалы различных авторов на сайте abai.kz. Следующий шаг – присвоение его имени школе. Думаю, и этот добрый день не за горами.