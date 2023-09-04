Определены победители Astana Marathon 2023

Среди участников марафона были бегуны из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи и других стран.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Завершился ежегодный марафон Astana Marathon 2023, в котором приняли участие около двух тысяч бегунов из разных городов Казахстана, а также из других стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Отмечается, что среди участников марафона были бегуны из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи и других стран.

На дистанции 42,2 км мужчин было 90,91%, женщин - 9,01%, на 10 км соотношение мужчин и женщин составило 69% и 32% соответственно. Возраст участников варьируется от 16 лет до 76 лет.

В акимате рассказали, что в забеге можно было встретить известных артистов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей и, конечно же, спортсменов и членов беговых клубов.

«Наша команда в кратчайшие сроки смогла найти альтернативные маршруты. Хотелось бы отметить блестящую работу волонтеров. Несмотря на молодость, ребята оказались опытными и сделали все возможное, чтобы участники в этот пасмурный день смогли преодолеть дистанцию», – отметила руководитель Astana Marathon Гаухар Брамлей-Фентон.

По информации акимата, участникам марафона предлагались дистанции 42,2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км – от 16 лет.

Акимат объявил результаты состоявшегося забега.