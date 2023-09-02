Маршрут Astana Marathon 2023 изменили

Спорт
122
Аманжолова Айман
[email protected]

3 сентября в столице пройдет ежегодный международный марафон Astana Marathon 2023. Участники могут пробежать на дистанциях в 42,2 км (с 18 лет) и 10 км (с 16 лет), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Для удобства жителей столицы маршруты обеих дистанций были изменены на нижеследующие:

42.2 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Рыскулова – Кабанбай батыра – шоссе Каркаралы – направо на Объездную улицу – далее разворот – Объездная – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Рыскулова – Акмешит – направо вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

10 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

Зарегистрироваться можно только во время спортивной выставки Astana Marathon EXPO 2023, которая проходит 1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» (пр. Мангилик Ел, 53/1). Здесь же зарегистрированные участники смогут забрать Пакет Бегуна.

В течение многих лет на Astana Marathon съезжаются бегуны со всего мира. В этом году Астану посетят марафонцы из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи, а также из более двадцати городов Казахстана.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата Астаны.

#Астана #марафон

Популярное

Все
В интересах Человека труда
Strong speech – сильная речь
Селу – опережающее развитие
Ожидаемое решение
Перспектива на века
По новым коридорам кооперации
Геологии – комплексное реформирование
Вперед, за знаниями!
«Молочный» опыт СКО
Погода в Казахстане в сентябре
Президент произвел ряд новых назначений
Золотой мост дружбы
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Конкретные цели, четкие результаты
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в Чили
С днем рождения, Марин!
Недорого и комфортно
Ержан Саденов назначен новым министром внутренних дел Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Ташкент увозит Кубок Казахстана
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Т. Дуйсенова провела встречу по вопросам госполитики в религиозной сфере
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев проводил Рахмона в аэропорту
Президенты Токаев и Рахмон посетили Офис цифрового правительства
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Как выучить язык и обрести друзей
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима

Читайте также

Рыбакина покинула US Open
Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов УЕФА
Садвакасов обыграл Раппорта на шахматном турнире в Германии
С 18 медалями завершили казахстанские юниоры Кубок Азии по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]