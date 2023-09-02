Маршрут Astana Marathon 2023 изменили

3 сентября в столице пройдет ежегодный международный марафон Astana Marathon 2023. Участники могут пробежать на дистанциях в 42,2 км (с 18 лет) и 10 км (с 16 лет), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Для удобства жителей столицы маршруты обеих дистанций были изменены на нижеследующие:

42.2 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Рыскулова – Кабанбай батыра – шоссе Каркаралы – направо на Объездную улицу – далее разворот – Объездная – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Рыскулова – Акмешит – направо вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

10 км

Старт с территории МВЦ «EXPO», пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ «EXPO».

Зарегистрироваться можно только во время спортивной выставки Astana Marathon EXPO 2023, которая проходит 1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» (пр. Мангилик Ел, 53/1). Здесь же зарегистрированные участники смогут забрать Пакет Бегуна.

В течение многих лет на Astana Marathon съезжаются бегуны со всего мира. В этом году Астану посетят марафонцы из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи, а также из более двадцати городов Казахстана.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата Астаны.