В столице представили исследовательские проекты школьников

В Астане состоялся Международный научный форум для школьников «Научное образование, инновации и молодежь – основы устойчивого развития». Масштабное событие было посвящено Международному дню интеллектуальной собственности, Дню работников науки Казахстана и 125-летию академика Каныша Сатпаева.

Фото: пресс-служба Миннауки

Продемонстрировать исследовательские проекты школьников – главная цель мероприятия, которое проводится по инициа­тиве некоммерческой организации International Centre of Scientific Collaborations в рамках проекта «Дети в науке» при поддержке Министерства науки и высшего образования, Президентского центра РК и Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции (Qazpatent). Примечательно, что спикерами форума выступают сами ребята, ставшие победителями международных научных конкурсов за рубежом, те, чьи научные разработки находятся на стадии регистрации патента и авторского права.

– Это мероприятие является прекрасной возможностью для вас, будущих исследователей, соб­раться вместе, чтобы поделиться своими идеями, узнать что-то новое и вдохновить друг друга на дальнейшие научные открытия. Форум в рамках проекта «Дети в науке» не случайно проводится в преддверии Дня работников науки Казахстана и 125-летия академика Каныша Сатпаева. Пусть ваша любовь к науке и исследованиям вдохновляет на новые достижения, продолжая традицию открытий и инноваций, заложенную выдающимся казахстанским ученым, – обратился с приветственной речью к юным участникам форума министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Проект «Дети в науке» реализуется с 2017 года и представляет собой комплекс мероприятий с привлечением ученых из ведущих научных организаций и университетов страны при тес­ном взаимодействии с центрами для одаренных детей «Дарын», Назарбаев Интеллектуальными школами, Казахстанской ассоциацией по робототехнике KazRobotix, а также индиви­дуально – с талантливыми школьниками страны.

С 2019 года при поддержке International Centre of Scientific Collaborations наши ребята активно и довольно успешно участвуют в международных конкурсах. К примеру, в 2023-м юные ученые в Китае и Индонезии завоевали семь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Одна из призеров – Аружан Жанибек из Кокшетау. В январе этого года школьница заняла первое место и была награждена золотой медалью на международном конкурсе в Сеуле (ICPC, Южная Корея). А в марте свою первую золотую медаль завое­вала Адия Куттыгалиева. Две бронзовые медали из Туниса (I-FEST) привезли казахстанские школьницы Томирис Бакытжан и Айша Ерден.

К слову, научный форум для школьников впервые был проведен в апреле прошлого года в Астане при поддержке Национального института интеллектуальной собственности – Казпатент.

Во время нынешнего форума состоялись тренинги, организованные Молодежным центром науки и образования Karamay (Китай) при поддержке Международного научно-образовательного консорциума BRISEC (Китай).

– Научный форум для школьников является коммуникативной площадкой для консолидации интеллектуального потенциала подрастающего поколения и поощрения их приверженности науки. Цель проекта – продемонстрировать исследовательские проекты подростков, направленные на решение проблем в различных областях науки, инноваций и изобретений. В мероприя­тии в онлайн- и офлайн-форматах приняли участие свыше 700 учащихся со всех регионов Казахстана, а также школьники из Кыргызстана, США, Индонезии, Узбекистана, – отметила президент ICSC, член Глобального совета научного образования (IAP SEP), патентный поверенный РК Лаззат Кусаинова.