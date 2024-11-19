В столице прошла церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 30-летию Академии государственного управления

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Сегодня в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан прошло историческое событие – торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 30-летию учебного заведения

Фото: пресс-служба Академии госуправления при Президенте РК

АО «Казпочта» впервые выпустила почтовую марку серии «Памятные и юбилейные даты» к 30-летию Академии. В торжественной церемонии гашения почтовой марки приняли участие ректор Академии Ерлан Абил и председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

История создания и развития Академии тесно связана с историей нашего государства. Академия вносит значительный вклад в повышение человеческого капитала государственного аппарата. Ректор отметил, что сегодняшнее событие является историческим и очень важным для учебного заведения.

«Выпуск юбилейной почтовой марки – это для нас особое событие, которое происходит впервые. Это исторический момент не только для Академии, но и для сферы государственного управления нашей страны. Роль Академии в системе государственного управления очень важна. Мы работаем не только с государственными органами, но и с национальными компаниями, квазигосударственными организациями. Наша цель – выполнять задачи и цели, поставленные Президентом, работать над улучшением благосостояния народа. В рамках сотрудничества в этом году Ассессмент-центр Академии провел оценку компетенций сотрудников «Казпочты». Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество продолжится», – сказал Ерлан Куанышевич.

Председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова поздравила Академию с юбилеем и отметила важность сегодняшнего мероприятия.

«Академия оказывает большое влияние на подготовку кадров новой формации для будущего нашей страны, мы ценим ваш труд. В этом году мы начали повышение квалификации сотрудников «Казпочты». Пусть Академия продолжает достигать больших успехов. Почтовая марка – это нечто, что останется в истории. Будущие поколения будут вспоминать историю через эти марки. Поздравляю Академию с этим историческим событием и надеюсь, что мы будем продолжать достигать успехов вместе», – сказала Асел Жубанышевна.

На марке, которая введена в почтовый оборот, изображены здания Академии и логотип юбилея, выполненный в синем цвете. Почтовые марки выполнены офсетной печатью в 4 краски, перфорация выборочная. Номинал марки — 500 тенге, тираж — 5000 экземпляров. Руководители произвели гашение почтовых марок с помощью специального почтового штемпеля, оставили подписи на памятных конвертах и обменялись ими. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники Академии и АО «Казпочта».

#Астана #Казпочта #марка

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