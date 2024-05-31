В Страсбурге отметили реформы по гендерному равенству в Казахстане

Представитель Национальной комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при президенте РК Айман Умарова приняла участие в конференции «Единство вокруг гендерного равенства: создание пространства для женщин и девочек»

В рамках председательства Литвы в Совете Европы прошло мероприятие, целью которой является возобновление твердой политической приверженности всех государств-членов и партнеров Совета Европы по обеспечению гендерного равенства.

Конференцию открыла генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич и вице-министр социальной защиты и труда Литовской Республики Юстина Якштене.

М. Пейчинович Бурич отметила, что «Стамбульская конвенция является знаковым договором в борьбе за прекращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Насилие, которое ранит, запугивает и подавляет своих жертв, подрывая их свободу, безопасность и потенциал. Пока эта битва не выиграна, а она должна быть выиграна, подлинного гендерного равенства невозможно достичь».

Ю. Якштене заявила, что «Гендерное равенство является фундаментальным правом человека. Это не только женский вопрос; это человеческая проблема, которая затрагивает всех нас. Как показывает название этой конференции, она должна нас объединять, а не разделять».

С программной речью выступила писательница, телеведущая, спикер, активистка феминистской кампании и автор книги «Невидимые женщины: разоблачение искажения данных в мире, созданном для мужчин» Кэролайн Криадо Перес.

На заседании была представлена ​​новая Стратегия гендерного равенства на 2024-2029 годы.

Айман Умарова в свою очередь отметила, что недавние изменения в национальное законодательство, подписанные президентом Казахстана К.Токаевым способствуют защите прав женщин и детей и повлекут за собой позитивные изменения в обществе.

Она подчеркнула, что Казахстан делает всё для усиления роли женщин и достижения гендерного баланса в политической, экономической, общественной жизни.

Председатель Комитета Сторон Конвенции посол Нидерландов Таня Гонгрийп обратила внимание на позитивные изменения в Казахстане и добавила, что в Совете Европы не сомневаются, что Казахстан будет примером для других стран.

Также высокой оценки казахстанские новеллы получили от представителей Финляндии и Великобритании.

СПРАВОЧНО: Комитет министров СЕ в апреле 2020 года пригласил Казахстан присоединиться к Конвенции «По предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье» и наша страна изучает Стамбульскую конвенцию, одновременно реформируя законодательство в сфере бытового насилия.