В супермаркетах Астаны откажутся от полиэтиленовых пакетов

Казахстан взял на себя обязательства по борьбе с изменениями климата и сохранению экологии, подписав соответствующие международные пакты. В 2021 году был принят новый Экологический кодекс, ориентированный на принятие существенных мер по изменению ситуации в данной сфере.

Одна из мер – борьба с одноразовым пластиком. Все организации розничной торговли уже получили уведомления о том, что от раздачи полиэтиленовых пакетов на кассе им придется отказаться. Акимат Астаны подписал меморандум с НПП «Атамекен» и «дорожную карту», ведущую к полному запрету торговли пластиковыми пакетами.

– Сейчас в ситуации, когда две трети емкости мусорных полигонов в городе заполнены, а в стране реализуется инициатива Главы государства «Таза Қазақстан», Астана переходит к практической реализации норм Экологического кодекса в части запрета для захоронения на полигонах отходов пластмассы, полиэтилена, полиэтилентерефталатовой упаковки, макулатуры, картона, – сообщила заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Жанар Бескемпирова на рабочем совещании с руководителями крупных рынков и торговых центров столицы.

Она пояснила, что работу по внедрению норм Экологического кодекса городские власти и так проводили дос­таточно лояльно – в 2019 году рекомендовали торговым сетям отказаться от бесплатной раздачи пакетов на кассе. Но к 2025 году от них придется отказаться полностью.

– Реализаторы были уведомлены о том, что нужно искать альтернативу привычной «маеч­ке» еще четыре года назад, – отметила Жанар Бескемпирова. – Это могут быть пакеты из биоразлагаемых материалов или экосумки. Да, они дороже, но нужно помнить о том, что затраты на борьбу с неразлагающимся полиэтиленом куда больше. К сожалению, на сознательность продавцов и покупателей мы рассчитывать больше не можем, а потому будем создавать мониторинговые группы и вместе с представителями общественности проверять соблюдение законодательства в этой сфере.

Сегодня просто просим, уточнила замначальника управления, но через пару месяцев начнем требовать. Согласен с такой постановкой вопроса и руководитель Астанинского филиала Казахстанской партии зеленых «Байтақ» Чингиз Лепсибаев. Ведь на запрет использования пластикового пакета перешли уже 76 стран, в том числе наш ближайший сосед – Узбекистан.

– Нужно понимать, что пакет, который мы получаем на кассе, может изготавливаться из разного материала, от этого зависят его переработка и влияние на окружающую среду. Мы просим отказаться от самого вредоносного варианта, – говорит он. – В ином случае нас неминуемо настигнет экологическая катастрофа, ведь всем известно об океанском пластиковом пятне, которое величиной уже с Новую Зеландию. Тихоокеанский тунец или атлантическая семга уже содержат частицы микропластика, который не перерабатывается организмом, а накапливает токсичные единицы. Человек, потребляя эти продукты, неминуемо поедает и пластик, который стал неотъемлемой частью обмена веществ океанских морских животных.

Но глобальные проблемы меркнут перед локальной угрозой. Столица развивается гораздо быстрее, чем это предполагал Генплан. Мусорные полигоны и мощности переработки не справляются с ростом населения, а значит, и мусора. Сортировать отходы на полигоне практически невозможно, ведь они упакованы в полиэтиленовые пакеты, в которых мы отправляем их в контейнер.

– Это делает сортировку на полигоне невозможной. Остается просто закапывать. И возле главного города страны захоронено уже 30,6 миллиарда тонн отходов. Если сейчас не начать решать эту проблему, то уже в ближайшем будущем мы столкнемся с экологической катастрофой, – считает Чингиз Лепсибаев.