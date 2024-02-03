В трех регионах РК ограничено движение транспорта

Общество
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По состоянию на 3 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трех участках автодорог республиканского значения, передает Kazpravda.kz по ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Arbat Media

Жамбылская область – 1 участок:

«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.

(туман, ограничение видимости, ветер)

Костанайская область – 1 участок:

«Жезказган-Петропавловск» км. 252-335, уч. гр.обл. Улытау -г.Аркалык – 83 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в  области Улытау)

Область Улытау – 1 участок:

«Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

(метель, ограничение видимости)

На автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.

#непогода #закрытие дорог

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