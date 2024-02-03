В трех регионах РК ограничено движение транспорта

По состоянию на 3 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трех участках автодорог республиканского значения, передает Kazpravda.kz по ссылкой на КазАвтоЖол
Жамбылская область – 1 участок:
«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
(туман, ограничение видимости, ветер)
Костанайская область – 1 участок:
«Жезказган-Петропавловск» км. 252-335, уч. гр.обл. Улытау -г.Аркалык – 83 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау)
Область Улытау – 1 участок:
«Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.
(метель, ограничение видимости)
На автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.