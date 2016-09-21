​В центре внимания – интеллектуальная собственность

Как сообщили в Минюсте РК, тексты проекта закона и концепции к нему размещены в изданиях «Юридическая газета», «Заң газеті» (№ 101, 102, 103 от 14, 17, 20 сентября 2016 года), на официальных интернет-ресурсах Министерства юстиции: www.adilet.gov.kz и Национального института интеллектуальной собственности: www.kazpatent.kz.

Перечень вопросов, планируемых для обсуждения: презентация законопроекта; об опубликовании заявок на стадии их поступления в экспертную организацию, экспертизе и регистрации товарных знаков; о поправках в патентном законе; об упрощении порядка регистрации договоров; о расширении возможности досудебного урегулирования споров; о поправках в Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»; обсуждение; заключительная часть, выводы.

Регистрация участников осуществляется по электронному адресу: a.rakhmetov@adilet.gov.kz или по контактному телефону 74-06-22.