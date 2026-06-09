Цифровой контроль туристических маршрутов внедрят в горах Казахстана

По данным главы МЧС, за последние 5 лет в горах провели свыше тысячи поисково-спасательных операций

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов сообщил, что в Казахстане планируется запустить систему цифрового мониторинга для обеспечения безопасности граждан и иностранных гостей в горной местности, передает Kazpravda.kz

По его словам, сегодня отдельно принимаются меры по защите людей, так как ежегодно тысячи туристов посещают горные маршруты, значительная часть которых проходит через труднодоступные участки.