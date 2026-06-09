Цифровой контроль туристических маршрутов внедрят в горах Казахстана

По данным главы МЧС, за последние 5 лет в горах провели свыше тысячи поисково-спасательных операций
На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов сообщил, что в Казахстане планируется запустить систему цифрового мониторинга для обеспечения безопасности граждан и иностранных гостей в горной местности, передает Kazpravda.kz
По его словам, сегодня отдельно принимаются меры по защите людей, так как ежегодно тысячи туристов посещают горные маршруты, значительная часть которых проходит через труднодоступные участки.
«За последние 5 лет в горах проведено свыше 1 тыс. поисково-спасательных операций, спасено порядка 1,5 тыс. человек. Для повышения безопасности туристов на законодательном уровне закреплена обязанность по информированию территориальных подразделений министерства о маршрутах следования туристов и туристических групп. В перспективе планируем внедрить цифровой контроль туристических маршрутов и автоматизировать информирование спасательных служб о перемещении туристов, что повысит оперативность реагирования на любые происшествия и своевременность оказания помощи пострадавшим в горах», — отметил министр.