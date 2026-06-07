Поездка на резиновой лодке закончилась спасательной операцией на озере Жасыбай

На помощь отдыхающей оперативно прибыли сотрудники МЧС
На озере Жасыбай в Баянаульском районе сотрудники МЧС пришли на помощь женщине, которая не смогла самостоятельно вернуться с острова на берег, передает Kazpravda.kz.
Инцидент произошел во время профилактического рейда. К спасателям обратились отдыхающие и сообщили, что 52-летняя жительница Павлодарской области переправилась на остров на резиновой лодке, однако обратный путь преодолеть не решилась.
«», - сообщили в МЧС.
Сотрудники экстренной службы оперативно прибыли к острову и безопасно доставили женщину на берег на моторной лодке.
В ведомстве напомнили, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать правила безопасности и объективно оценивать свои возможности.