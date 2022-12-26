В UFC назвали лучшего бойца 2022 года

Второе место в рейтинге занял бразилец Алекс Перейра, третье - россиянин Ислам Махачев.
Австралиец Алекс Волкановски признан лучшим бойцом UFC в 2022 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
34-летний боец в этом году победил южнокорейца Чена Сона Джона и американца Макса Холлоуэя. Волкановски является действующим чемпионом американского промоушена в полулегком весе.
Второе место в рейтинге занял бразилец Алекс Перейра, третье - россиянин Ислам Махачев.
Следующий поединок Волкановски должен провести с Махачевым 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Австралиец поднимется в легкий вес, чтобы попытаться отобрать чемпионский пояс у Ислама.
Интересно, что из-за своего македонского и греческого происхождения Волкановски использует прозвище "Великий" в отношении Александра Великого, утверждая, что он был смешанного македонского и греческого происхождения, как и он сам, добавил портал.