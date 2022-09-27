В ускоренном режиме

Центризбирком сократил сроки проверки и обработки подписных листов, чтобы у кандидатов на досрочных президентских выборах осталось больше времени на сбор подписей.

На заседании Центральной избирательной комиссии под председательством Нурлана Абдирова рассмотрены вопросы, касающиеся выдачи и обработки подписных листов, а также обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью. В обсуждении приняли участие представители политических партий, местных исполнительных органов и общественных объединений по защите прав лиц с инвалиднос­тью, а также члены профильной рабочей группы при ЦИК РК. Руководители и члены территориальных избиркомов участвовали в заседании посредст­вом видеоконференцсвязи.

О том, как идет подготовка избирательных участков и пунктов голосования в плане доступности для людей с различными ограничениями, рассказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

Она уточнила, что в Конституционном законе «О выборах в РК» содержится ряд норм по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. В реализацию этих норм Центризбирком своим постановлением еще в 2018 году утвердил соответствующие рекомендации.

– С 2021-го трансляции заседаний Центральной избирательной комиссии и информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом, – добавила Анастасия Щегорцова. – На сайте ЦИК размещен раздел «Избирательные права лиц с инвалидностью». С 2017 года в целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов при Центризбиркоме действует рабочая группа по обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. Из 19 ее членов 17 – представители общественных объединений, защищающих права лиц с инвалидностью. Они представляют 11 областей, города республиканского значения и столицу.

После обсуждения доклада было принято постановление ЦИК, а также направлен ряд поручений местным исполнительным органам в рамках подготовки избирательных участков.

В частности, поручено провести проверку доступности участков для голосования лицам с инвалидностью, подготовить сведения о числе избирателей, которым необходимы особые условия при голосовании, и дополнительно проработать воп­росы обеспечения этих условий на конкретном участке по месту регистрации граждан.

Также дано поручение обеспечить на участках голосования оснащение уголков для лиц с инвалидностью в соответствии с инструкцией Центризбиркома: предусмотреть наличие поручней, пандусов, а также других необходимых приспособлений (допускаются временные), обеспечить помещения для голосования максимальной доступнос­тью для лиц с инвалидностью (помещения должны размещаться на первых этажах или иметь подъем­ные механизмы для перемещения на другие этажи).

Также на участках необходимо предусмотреть кабины для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-коляс­ками, а также, по возможности, тактильные указатели. На каждом участке должен быть специальный уголок для лиц с инвалидностью, где будет находиться компьютер для демонстрации информации о проводимой кампании в формате, адаптированном для слабовидящих, дополнительное освещение, увеличительные стекла, а также наушники.

Во второй половине заседания Центризбирком и представители политических партий и общественных объединений обсудили порядок изготовления, сроки выдачи и проверки подписных листов в поддержку кандидатов на досрочных президентских выборах, а также порядок признания недостоверными подписей избирателей в ходе проверки.

Как пояснил член Центризбиркома Асылбек Смагулов, в соответствии с законодательством Казахстана сбор подписей в поддержку кандидата в президенты организуется доверенными лицами и оформляется подписными листами, выдаваемыми ЦИК РК не позднее чем в пятидневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК».

Спикер также напомнил, что кандидат для участия в выборах должен получить поддержку не менее 1% от общего числа избирателей (их в Казахстане, по данным электронного реестра, 11 827 277 человек), в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицу РК. Таким образом, кандидат в президенты должен собрать в свою поддержку не менее 118 273 достоверных подписей.

Образец подписного листа утвержден ЦИК, каждый из них имеет порядковый номер и включает 20 строк для сбора подписей избирателей.

Доверенное лицо должно быть гражданином Республики Казахстан, при этом не может быть членом какой-либо избирательной комиссии и занимать должность политического государственного служащего. Избирательная комиссия после регистрации доверенных лиц выдает им соответствующие удостоверения, которые они должны предъявлять при сборе подписей.

– На основании избирательного законодательства мы сократили для себя срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты более чем в два раза – с пяти до двух дней, – подчеркнул председатель ЦИК Нурлан Абдиров. – Кроме того, сокращен срок проверки территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку кандидата в президенты с десяти до пяти дней.

Кроме того, на заседании были озвучены параметры, по которым подписи в поддержку кандидата признаются недостоверными. Такое решение принимается по итогам проверки подписных лис­тов в следующих случаях: при указании неполных данных об избирателе, если подпись сделана карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, сделана от имени избирателя другими лицами.

Также не признаются подписи, выполненные одним лицом более одного раза в подписных листах за конкретного кандидата, а также одним человеком за нескольких, за умерших, выполненные лицом, не обладающим активным избирательным правом, а также при наличии письменного заявления избирателя, отзывающего свою подпись.

Территориальная избирательная комиссия может признать подпись недостоверной и в иных случаях, если будет установлено, что подпись получена с нарушением требований законодательства.