В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности

Общество
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Галина Вологодская

Криминальный тайник обнаружили сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в заброшенном доме на окраине города были спрятаны револьвер «Наган» калибра 7,62 мм со стертыми номерами, 188 патронов к нему, ствол от ружья ТОЗ 34  ЕР, 12 патронов, корпус гранаты Ф1, четыре сигнальные ракеты. Судя по слою ржавчины, оружие достаточно долго пролежало нетронутым. Тем не менее, как показала баллистическая экспертиза, револьвер сохранил боевые качества, а патроны пригодны для выстрелов.

– За незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, или 17 миллионов 250 тысяч тенге. Либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет,– прокомментировали в ДП.

Полицейские напомнили, что в настоящее время в регионе проходит акция «Сдай оружие», когда можно добровольно сдать незаконно хранящиеся стволы и боеприпасы без угрозы привлечения к ответственности. Более того, в бюджете для таких добровольцев предусмотрено вознаграждение от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия.

Любопытно, что наганы не раз попадали в улов восточноказахстанских оперативников. Легендарный револьвер, овеянный революционной романтикой, был придуман братьями-оружейниками Эмилем и Леоном Наганами. В начале ХХ века он массово производился на Тульском оружейном заводе. Несмотря на ряд конструктивных недоработок, военные ценили его за сверхнадежность. Оружие было снято с серийного производства только в 1945-м. Часть ушла на переплавку, часть – на вооружение сотрудников органов внутренних дел. У милиционеров наганы были в ходу вплоть до конца 1950-х годов. В этот же период и вплоть до конца 1980-х револьверами пользовались в спортивных тирах для тренировок по пулевой стрельбе.

На сегодня наиболее интерес­ные экземпляры, обнаруженные оперативниками в различных тайниках, хранятся в музее департамента полиции ВКО. Как отметили полицейские, к счастью, теперь из них никто никогда не выстрелит.

#Усть-Каменогорск #оружие #боеприпасы #схрон #хранение

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