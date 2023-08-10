Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске

Прогуливалась по улице, жительница Усть-Каменогорска, не заметила опасности и упала в колодец, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: ДЧС ВКО

Несчастный случай произошел на перекрестке улиц Кабанбай батыра и Новаторов. Женщина, 1972 года рождения, прогуливалась по улице, не заметив опасности, упала в колодец. Мужчина, сопровождавший ее, вызвал на помощь службу спасения.

«Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники спецотряда ДЧС ВКО при помощи спасательного снаряжения аккуратно извлекли женщину из канализационного люка, глубиною около 5 м. Горожанка была передана для осмотра врачам скорой помощи», – сообщают в департаменте.