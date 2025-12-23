Запрет также распространяется на креветок, кальмаров и осьминогов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Великобритании по инициативе Лейбористской партии будет запрещено варить живых омаров и крабов. Об этом 22 декабря сообщает газета Daily Mail.

«В рамках кампании лейбористов по защите животных поварам и смелым домашним кулинарам будет запрещено варить омаров и крабов заживо, как это традиционно делается в рамках традиций», — говорится в публикации.

Отмечается, что в своем заявлении представители партии выразили мнение, что традиционный способ готовки ракообразных «не является приемлемым методом умерщвления».