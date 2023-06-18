В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк

Пожарные тушат огонь на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Усть-Язовское лесничество), передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
В труднодоступной горной местности горит сухая трава и кустарник.
На месте работают 123 человека личного состава лесников, пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов и Казавиалесоохраны, 3 единицы техники и 2 вертолета авиационного подразделения акимата ВКО, которые помогают сбивать верховые пожары.
Угрозы населённым пунктам нет.
Вертолетами осуществлено 10 сбросов воды. Действующей кромки нет.Имеются отдельные дымоточки, на которых ведётся тушение.
Распространение огня предотвращено благодаря слаженности действий всех участников тушения пожара. В 06:45 объявлена локализация. Предварительная площадь пожара 6 Га.